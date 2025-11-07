Μελβούρνη: Άνδρας πήρε φωτιά μετά από έκρηξη power bank στην τσέπη του

Πανικός επικράτησε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης όταν ένας άνδρας πήρε φωτιά όταν το power bank που είχε στην τσέπη του εξερράγη λόγω υπερθέρμανσης.

Ο 50χρονος βρισκόταν στο business lounge της εταιρείας Qantas το πρωί της Πέμπτης, όταν ο φορητός φορτιστής που είχε μαζί του υπερθερμάνθηκε και πήρε φωτιά.

Ο χώρος γέμισε καπνούς, σήμανε συναγερμός και το business lounge εκκενώθηκε άμεσα από περίπου 150 άτομα που βρίσκονταν εκεί εκείνη την ώρα.

Το προσωπικό του αεροδρομίου έσπευσε να βοηθήσει τον άνδρα, έως ότου έφτασαν οι τραυματιοφορείς, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο με εγκαύματα στα πόδια και τα δάχτυλα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως είδαν το υγρό της μπαταρίας να εκτοξεύεται παντού, ενώ το lounge της εταιρείας έκλεισε για δύο ώρες για να καθαριστεί.

«Ελπίζω ο άνδρας να είναι καλά», έγραψε στο Instagram μία συνεπιβάτης. «Γρήγορη αντίδραση από τον άνδρα που έσπευσε να βοηθήσει και το προσωπικό που τον έβαλε στο ντους και έβγαλε όλους τους άλλους από το σαλόνι».

Η Qantas εξετάζει επί του παρόντος την πολιτική της σχετικά με τους επιβάτες που μεταφέρουν οποιουδήποτε τύπου μπαταρίες λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των φορητών τροφοδοτικών, και αναμένεται να παράσχει ενημέρωση σύντομα.

