Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη

Μετά τη νίκη της στο GNTM 6, η Ξένια Τσιρκόβα φιλοξενήθηκε στο πλατό του Breakfast@Star και συνομίλησε με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

Αν και μόλις 25 ετών, η Ξένια έχει καταφέρει να πάρει το δίπλωμά της στο cheerleading, το πτυχίο της στις οπτικοακουστικές τέχνες και φυσικά τον τίτλο του Greece's Next Top Model.

«Νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το ήθελα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ήμουν τόσο focus σε κάθε μία δοκιμασία και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και μόνο που ήμουν εκεί. Δηλαδή κάθε μέρα έλεγα ευχαριστώ που είμαι εκεί, γιατί είχα ένα διάστημα να κάνω μόνο αυτό, να είμαι αφοσιωμένη μόνο στο modeling».

Η νικήτρια του GNTM 6, Ξένια Τσιρκόβα, στην παρέα του Breakfast@Star

«Διάβασα πάρα πολλά μηνύματα ότι εμπνεύστηκαν άνθρωποι από μένα, γιατί εμένα με στήριξε όχι μόνο ο τόπος μου ή ο τόπος που σπούδασα, με στήριξε και όλος ο κόσμος του χορού, του cheerleading, του αθλήματός μου», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Star.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην απόφασή της να ασχοληθεί επαγγελματικά με το modeling, αλλά και τους ενδοιασμούς της μητέρα της: «Έτυχε να κλείσω μία πιο μεγάλη δουλειά και μου λένε, "Τι κάνεις εδώ; Γιατί δεν είσαι στην Αθήνα; Πρέπει να κάνεις modeling. Και κάπως το πήρα εγώ αυτό και λέω, ας το δοκιμάσω».

GNTM Ξένια: «Το έπαθλο ήταν εξαρχής κίνητρο για μένα»

«Φοβότανε πάρα πολύ, αγχωνότανε και της λέω, άκου μαμά, εγώ θα πάω. Έναν χρόνο δώσ' μου και σου υπόσχομαι ότι θα τα έχω καταφέρει. Και να' μαστε!», ανέφερε.

Ξένια Τσιρκόβα: Όσα είπε για τη σχέση της με τον Ανέστη Τεντέσκι

Η 25χρονη ρωτήθηκε και για τους δύο φιναλίστ του τελικού κι αποκάλυψε αν υπάρχει ειδύλλιο ανάμεσα σε εκείνη και τον Ανέστη, καθώς στα τελευταία επεισόδια ήρθαν αρκετά κοντά. «Τα παιδιά ήταν τεράστιος ανταγωνισμός. Δηλαδή, όλο αυτό με οδήγησε και εμένα να έχω ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο».

«Λογικό είναι να έρθουμε πιο κοντά, γιατί είμαστε σε μια συνθήκη που μείναμε πολύ λίγα άτομα, οπότε κάπως πρέπει να περάσει και η ώρα μας», ξεκαθάρισε, βάζος τέλος στη φημολογία ότι είναι ζευγάρι.

Κλείνοντας, τόνισε πως το έπαθλο ήταν εξ' αρχής κίνητρο, προκειμένου να κυνηγήσει ανεμπόδιστα το όνειρο να διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον χώρο της μόδας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM