GNTM 2025: Συγκίνηση, απρόοπτα και εκπλήξεις- Οι viral στιγμές

GNTM 2025: Δείτε τη συγκινητική στιγμή που οι γονείς των φιναλίστ μπήκαν στο σπίτι

To GNTM 2025 ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού μοντέλων την Ξένια Τσιρκόβα, η οποία, εκτός από τον τίτλο του Greece’s Next Top Model 6, κέρδισε 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο OMODA 5 EV στην πλούσια Premium έκδοση και μία υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής της, από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.

Ο διαγωνισμός είχε εκπλήξεις, απρόοπτα, συγκινήσεις και δυνατές στιγμές. Ας κάνουμε μια αναδρομή στις σημαντικές στιγμές του διαγωνισμού, σε στιγμές που ξεχώρισαν ή έγιναν viral.

H συγκινητική στιγμή που οι 6 φιναλίστ συνάντησαν τους γονείς τους

Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, τους 6 φιναλίστ περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Οι γονείς τους τούς επισκέφθηκαν στο σπίτι του GNTM, με τις συναντήσεις να προκαλούν δάκρυα χαράς.

Η ασφαλής και ζεστή αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων ήταν ό,τι έπρεπε για τους 6 διαγωνιζόμενους που είχαν καταφέρει να φτάσουν ένα βήμα πριν το τέλος του διαγωνισμού.

To φιλί της Ραφαηλίας και του Μιχάλη στην πισίνα

Αδιαμφισβήτητα, μία από τις στιγμές του GNTM 6 που συζητήθηκαν πολύ κι έγιναν viral ήταν το φιλί της Ραφαηλίας και του Μιχάλη μέσα στην πισίνα, στο πλαίσιο φωτογράφισης.

Το concept ήταν να αποδώσουν με πάθος και φυσικότητα μια ρομαντική σκηνή, μέσα σε νερό. Οι δύο διαγωνιζόμενοι μπήκαν αμέσως στο θέμα της φωτογράφισης, αφήνοντας έκπληκτους τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και τους κριτές.

Ωστόσο και μετά την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό ξεκαθάρισαν πως το φιλί έγινε για επαγγελματικούς λόγους και πως οι δυο τους είναι μόνο πολύ καλοί φίλοι.

Το makeover της Άννας

Μία από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές του διαγωνισμού ήταν το makeover των διαγωνιζόμενων, λίγο πριν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την τελική δεκάδα. Τα μοντέλα του GNTM υποδέχτηκαν τις αλλαγές με δάκρυα, φόβο αλλά και ενθουσιασμό.

Η πιο έντονη αλλαγή, θα λέγαμε, ήταν στο hair look της Άννας, η οποία από μακρύ καρέ, απέκτησε ένα πολύ κοντό κούρεμα.

«Δε με βλέπω όμορφη… Αντιλαμβάνομαι ότι το κούρεμα είναι καλή δουλειά όμως...» είχε πει συγκινημένη η διαγωνιζόμενη, αφότου είδε το νέο της look, που στόχο είχε να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της.

Το ατύχημα της Ειρήνης όταν έπεσε από καρέκλα κατά τη διάρκεια φωτογράφισης

Η Ειρήνη αποδείχτηκε επαγγελματίας, όταν μετά από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια φωτογράφισης, συνέχισε για να βγάλει το κλικ. Το concept ήταν οι λήψεις με χορευτικές, αισθησιακές κινήσεις επάνω σε ένα σκαμπό, την ώρα που έπεφτε τεχνητή βροχή.

Η πτώση της έφερε ανησυχία στο στούντιο.

«Όχι, είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας. Είμαι καλά. Δεν τα παρατάμε, έπρεπε να βγάλω το κλικ!», είχε πει η Ειρήνη, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

