MINI Countryman E: Με ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 501 χιλιόμετρα

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα MINI Countryman E και MINI Countryman SE All4 πρόκειται να θέσουν νέα πρότυπα με τεχνολογικές καινοτομίες που αναμένονται τον Μάρτιο του 2026. Σε συνδυασμό με την αξιοσημείωτη ευελιξία τους ως compact SUV, αποδεικνύονται ιδανικά για καθημερινή χρήση.



Το εξωτερικό του αμιγώς ηλεκτρικού MINI Countryman τονίζει την ταυτότητά του μέσα από μία σειρά σχεδιαστικών στοιχείων και αεροδυναμικών βελτιώσεων. Ένα ιδιαίτερα εκφραστικό παράδειγμα αποτελεί η αποκλειστική έκδοση Favoured, η οποία αναδεικνύει το μοντέλο με προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, όπως το χρώμα αμαξώματος Blazing Blue, η οροφή και τα καλύμματα καθρεπτών σε ζωηρό ασημί, καθώς και οι ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών με σχέδιο Windmill Spoke, υπογραμμίζοντας τη δυναμική και σύγχρονη εμφάνιση του MINI Countryman. Με συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) μόλις 0,26, ο σχεδιασμός συμβάλλει σημαντικά στην αποδοτικότητα και την αύξηση της αυτονομίας.



Στο εσωτερικό, η κεντρική οθόνη OLED διαμέτρου 24 cm προσφέρει διαισθητικό χειρισμό όλων των λειτουργιών infotainment και των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, επιτρέποντας αυτόνομη οδήγηση έως το επίπεδο 2, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει συνολική ασφάλεια και μέγιστη άνεση. Οι τεχνικές καινοτομίες και ο υπερσύγχρονος μετατροπέας (inverter) SiC εντάσσονται αρμονικά στον συνολικό σχεδιασμό του οχήματος, υποστηρίζοντας την εξαιρετική αποδοτικότητα του MINI Countryman.

Το MINI Countryman E προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 501 χλμ. (WLTP), ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του μεγαλύτερου μοντέλου της οικογένειας MINI σε κάθε διαδρομή. Η σημαντικά αυξημένη αυτονομία επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού καινοτόμων λύσεων. Καθοριστικός παράγοντας είναι ο νέος μετατροπέας (inverter), που αξιοποιεί το καρβίδιο του πυριτίου (SiC) για υψηλή αποδοτικότητα κατά τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας. Επιπλέον, η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης έχει αυξηθεί στα 65,2 kWh. Τα μειωμένης τριβής ρουλεμάν των τροχών στον μπροστινό άξονα μειώνουν την αντίσταση κύλισης, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική αναβάθμιση.

Ευελιξία για κάθε είδους ανάγκη – κορυφαία άνεση και ευρυχωρία.

Η αυξημένη αυτονομία του MINI Countryman E, που φτάνει τα 501 χιλιόμετρα (WLTP), ή του MINI Countryman SE All4, στα 467 χιλιόμετρα, δημιουργεί νέα αίσθηση ελευθερίας και μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις φόρτισης. Είτε σε επαρχιακούς δρόμους, είτε στον αυτοκινητόδρομο, χάρη στην τεχνολογία ταχείας φόρτισης DC, η μπαταρία του αμιγώς ηλεκτρικού MINI Countryman μπορεί να φορτιστεί από 10% στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.





