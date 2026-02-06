Επιστροφή χρημάτων ζητούν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και ποιους αφορά

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
Επιστροφή χρημάτων ζητούν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Αίτημα επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) διατυπώνει το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, όπως καταχρηστικά έπρατταν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr

