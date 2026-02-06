Επιστροφή χρημάτων ζητούν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Αίτημα επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) διατυπώνει το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, όπως καταχρηστικά έπρατταν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

