GNTM: Το ατύχημα της Ειρήνης στη φωτογράφιση – Δεν το έβαλε κάτω!

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε τη νέα δοκιμασία του GNTM, με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη, η οποία είχε ένα μικρό ατύχημα στη διάρκεια της φωτογράφισής της, αλλά απέδειξε πως είναι… αληθινή μαχήτρια.

Κατά τη διάρκεια της λήψης – που απαιτούσε χορευτικές, αισθησιακές κινήσεις επάνω σε ένα σκαμπό – η Ειρήνη έχασε την ισορροπία της και έπεσε, χτυπώντας ελαφρά στο κεφάλι. Η αγωνία στο πλατό ήταν εμφανής, με τους κριτές και το συνεργείο να τρέχουν κοντά της.

Η Ειρήνη έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, με τους κριτές να την ενθαρρύνουν διαρκώς!

Ωστόσο, η ίδια αντέδρασε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, δηλώνοντας: «Όχι, είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας. Είμαι καλά. Δεν τα παρατάμε, έπρεπε να βγάλω το κλικ!»

Η στάση της εντυπωσίασε τόσο την επιτροπή όσο και τους συμπαίκτες της, που ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. «Μπράβο, ρε κορίτσι μου!», ακούστηκε να λέει ο Χάρης, εκτιμώντας το πάθος και τη δύναμη ψυχής της.

Η παραγωγή φρόντισε αμέσως να τη βοηθήσει, με τα μέλη του συνεργείου να τη στεγνώνουν και να τη φροντίζουν.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έτρεξε αμέσως κοντά της και της είπε: «Δεν πονάς τώρα γιατί είσαι σε ένταση και δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να τη δούμε λίγο να είμαστε σίγουροι».

Παρά το σοκ, η Ειρήνη επέστρεψε πιο δυνατή, αποδεικνύοντας πως διαθέτει και πειθαρχία και πείσμα – στοιχεία που αναζητά κάθε επαγγελματίας του μόντελινγκ.

Ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε πως η Ειρήνη είναι πολύ δυνατή, αφού ασχολείται και με τον αθλητισμό, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να του απαντά: «Εγώ δεν είμαι αθλήτρια, θα πάθω συγκοπή».