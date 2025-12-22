Τι να βάλεις στο ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς- Χριστουγέννων

Η Αντίστροφη μέτρηση για το Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχει ξεκινήσει και εκτός από τις συνταγές που θα φτιάξουμε για τους αγαπημένους μας, έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε και το τι θα φορέσουμε.

Το star.gr μάζεψε κάποιες από τις συμβουλές που είχε δώσει παλαιότερα στις τηλεθεάτριες της εκπομπής Shopping Star η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και σας τις παρουσιάζει.

Η fashion expert είχε δώσει συμβουλές για όλες τις περιστάσεις, αναλόγως δηλαδή για το πού θα γίνει το ρεβεγιόν.

1ος τίτλος: Σε Xmas party με wide leg παντελόνι

Αν τις γιορτές δεν τις περάσετε στο σπίτι αλλά στο εξωτερικό μία ωραία ιδέα για το ρεβεγιόν είναι να επιλέξετε ένα μαύρο παντελόνι με μία ωραία μπάσκα, wide leg που να σας ψηλώνει και να σας δίνει αέρα και να συμπληρώσετε το λουκ με ένα λευκό πουκάμισο και ένα σακάκι σε κυπαρισσί χρώμα. Τα κοσμήματα θα πρέπει να έχουν πέρλες και στρας για να υπάρχει λάμψη. Τελειοποιήστε την εμφάνισή σας επιλέγοντας γόβες- λουστρίνι και είστε θεές»

2ος τίτλος: Deux pieces σε σαμπανιζέ χρώμα και - φυσικά- γούνα

Αν δεν θέλετε να βάλετε παντελόνι και πουκάμισο η Ηλιάνα σας έχει και άλλη εναλλακτική: deux pieces σε σαμπανιζέ χρώμα που να αποτελείται από πουκάμισο και slip φούστα.

Οπωσδήποτε γόβες στο ίδιο χρώμα και μία γούνα σε καφέ τόνους. Χρυσά κοσμήματα, κόκκινο κραγιόν και είστε έτοιμη.

3ος τίτλος: New Year's Eve: Μην ξεχνάς το glam και τη λάμψη

Αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων των γυναικών που το ρεβεγιόν είναι συνώνυμο του glam και της λάμψης, μπορείς να βάλεις φούστα με παγέτες ή μεγάλες πούλιες ασημένιες ή χρυσές.

Από πάνω φορέστε ένα ζιβάγκο μπλουζάκι. Ολοκληρώστε την εμφάνισή σας με εντυπωσιακά μακριά σκουλαρίκια.

4ο τίτλος: Ολόσωμη φόρμα για να κάνεις τη διαφορά στην αλλαγή του χρόνου

Αν το ρεβεγιόν γίνει σε σπίτι αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνετε εκπτώσεις στη λάμψη και την ομορφιά σας. Μία καλή ιδέα είναι να φορέσετε μία ολόσωμη φόρμα με λάμψη. Είτε με παγέτα λούξερ, είτε μεταλλιζέ να είναι το ύφασμα θα έχετε συμπληρώσει την εικόνα και θα είστε φανταστικές.

5ος τίτλος: Γίνε η απόλυτη disco queen

Αν είστε λάτρης της Disco μπορείτε στο ρεβεγιόν να γίνετε Disco Queen.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συμβουλεύει τις τηλεθεάτριες του Shopping Star να προτιμήσουν ωραίες, λαμπερές και μεταλλικές επιφάνειες. Όπως είναι τα vinyl, τα μεταλλικά, τα δερμάτινα αλλά όχι το σατέν και τα ανοιχτόχρωμα κρύσταλλα.



