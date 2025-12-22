Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες

Νέοι κύκλοι εργαστηρίων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 17:57 Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας στα μπλόκα
22.12.25 , 17:21 «Μίνι ανασχηματισμός» Γενικών Γραμματέων στην κυβέρνηση
22.12.25 , 17:09 Αλεξανδρούπολη: Ξυλοκόπησαν τον παππού του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
22.12.25 , 16:57 Ρία Ελληνίδου: Το σεξιστικό σύνθημα που την έφερε σε δύσκολη θέση on stage
22.12.25 , 16:47 Τι να βάλεις στο ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς- Χριστουγέννων
22.12.25 , 16:40 Κτηματολόγιο: Εκατομμύρια στρέμματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο!
22.12.25 , 16:33 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Χρυσού Οδηγού για το 2025
22.12.25 , 16:28 Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
22.12.25 , 16:02 Νίκος Μπελογιάννης: 72 χρόνια από την εκτέλεση του ανθρώπου με το γαρύφαλλo
22.12.25 , 16:00 Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες
22.12.25 , 15:47 GNTM: Αυτά είναι τα μοντέλα που είχαν τις καλύτερες φωτογραφίες!
22.12.25 , 15:43 GNTM 2025: Συγκίνηση, απρόοπτα και εκπλήξεις- Οι viral στιγμές
22.12.25 , 15:34 Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
22.12.25 , 15:31 Οι καλύτερες στιγμές της Ξένιας Τσιρκόβα στο GNTM
22.12.25 , 15:20 Ανεστίδης μετά την εισαγγελική παρέμβαση: «Έχω 20 χρόνια τα δικαιώματα»
Απολύθηκε ο Stef Παπαδόπουλος μετά την καταγγελία του εναντίον του Μαζωνάκη
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Καρύδη: «O Ξαρχάκος ήταν από τις μεγαλύτερες σχέσεις μου after Μαρκουλάκη»
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Γάμος από χρυσό: Δεν μπορούσε να χορέψει η νύφη από το βάρος των κοσμημάτων
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
Ξένια Τσιρκόβα: «Λογικό να έρθουμε κοντά» - Τι αποκάλυψε για τον Ανέστη
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Νέοι κύκλους εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της εκπαιδευτικής καινοτομίας, παρουσιάζοντας νέους κύκλους εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), σχεδιασμένα για να φέρουν τους νέους σε επαφή με τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον.

Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» στο ΠΛΥΦΑ

Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, πρακτικές εφαρμογές και καθοδήγηση από εξειδικευμένους εισηγητές, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της AI και να εξερευνήσουν τις δυνατότητές της. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 13 ετών και άνω. Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί με AI Έχεις φανταστεί ποτέ να μάθεις σε έναν υπολογιστή να παίζει Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί; Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες διδάσκουν την Τεχνητή Νοημοσύνη να «κατανοεί» τις χειρονομίες τους και να συμμετέχει στο πιο κλασικό παιχνίδι της παρέας. Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:

Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες

20/12, 11/01 | 15:45-17:45

21/12, 24/12, 30/12, 10/01 | 10:45-12:45 Δημιουργία παιχνιδιών με AI Ανακάλυψε πώς μπορείς να δημιουργήσεις το πρώτο σου παιχνίδι χωρίς προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σου, έξυπνα prompts και τη δύναμη του ChatGPT. Σχεδίασε τη δική σου εκδοχή του κλασικού Tetris, εξερευνώντας τον κόσμο της ανάπτυξης παιχνιδιών μέσω AI. Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:

20/12, 29/12, 31/12, 11/01 | 10:45-12:15

21/12, 10/01 | 15:45-17:15 Self-Driving Cars Οι νέοι κύκλοι των εργαστηρίων Self-Driving Cars ξεκινούν στις 17 και 18 Ιανουαρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν και να δουν το δικό τους αυτόνομο όχημα να κινείται, μαθαίνοντας παράλληλα πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα AI που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία αυτοκινήτων.

Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες

Κάθε εργαστήριο μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευελιξία να επιλέξουν αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων

Το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να ενισχύει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα των νέων, φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο προσκήνιο μέσα από διαδραστικά και καινοτόμα εργαστήρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top