Γνωρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη με βιωματικές δραστηριότητες

Το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της εκπαιδευτικής καινοτομίας, παρουσιάζοντας νέους κύκλους εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), σχεδιασμένα για να φέρουν τους νέους σε επαφή με τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, πρακτικές εφαρμογές και καθοδήγηση από εξειδικευμένους εισηγητές, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της AI και να εξερευνήσουν τις δυνατότητές της. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 13 ετών και άνω. Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί με AI Έχεις φανταστεί ποτέ να μάθεις σε έναν υπολογιστή να παίζει Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί; Σε αυτό το εργαστήριο, οι συμμετέχοντες διδάσκουν την Τεχνητή Νοημοσύνη να «κατανοεί» τις χειρονομίες τους και να συμμετέχει στο πιο κλασικό παιχνίδι της παρέας. Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:

20/12, 11/01 | 15:45-17:45

21/12, 24/12, 30/12, 10/01 | 10:45-12:45 Δημιουργία παιχνιδιών με AI Ανακάλυψε πώς μπορείς να δημιουργήσεις το πρώτο σου παιχνίδι χωρίς προγραμματισμό, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σου, έξυπνα prompts και τη δύναμη του ChatGPT. Σχεδίασε τη δική σου εκδοχή του κλασικού Tetris, εξερευνώντας τον κόσμο της ανάπτυξης παιχνιδιών μέσω AI. Ημέρες και ώρες διεξαγωγής:

20/12, 29/12, 31/12, 11/01 | 10:45-12:15

21/12, 10/01 | 15:45-17:15 Self-Driving Cars Οι νέοι κύκλοι των εργαστηρίων Self-Driving Cars ξεκινούν στις 17 και 18 Ιανουαρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν και να δουν το δικό τους αυτόνομο όχημα να κινείται, μαθαίνοντας παράλληλα πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα AI που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία αυτοκινήτων.

Κάθε εργαστήριο μπορεί να παρακολουθηθεί ανεξάρτητα, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευελιξία να επιλέξουν αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων

Το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να ενισχύει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα των νέων, φέρνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο προσκήνιο μέσα από διαδραστικά και καινοτόμα εργαστήρια.