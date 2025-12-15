Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» στο ΠΛΥΦΑ

Μετά από έναν επιτυχημένο τριπλό κύκλο παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη, η Εταιρεία Θεάτρου Ars Moriendi παρουσιάζει στην Αθήνα το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» (Sladek) του Αυστρο-Ούγγρου θεατρικού συγγραφέα Έντεν φον Χόρβατ (Ödön von Horváth). Το έργο απεικονίζει την άνοδο του φασισμού στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπως την απεργάζεται ο παραστρατιωτικός «Μαύρος Στρατός».

 

Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» στο ΠΛΥΦΑ

Η παράσταση ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ (Κτήριο 7Γ) για οκτώ μόνο παραστάσεις από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 20 Ιανουαρίου 2026, σε μετάφραση Γιώργου-Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη και σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Η παράσταση “Σλάντεκ” ήταν υποψήφια για το Βραβείο Δραματουργίας από την Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών, με τη δραματουργική επεξεργασία να υπογράφεται από την Πηνελόπη Χατζηδημητρίου.

Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» στο ΠΛΥΦΑ

Η ιστορία του «Σλάντεκ» διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες, όπως το Ναζιστικό Κόμμα, να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και φτωχών.

Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» στο ΠΛΥΦΑ

Στο «Σλάντεκ» βλέπουμε πώς οι κοινωνικές συνθήκες και η ανάγκη για ταυτότητα οδηγούν τους «μικρούς» και απελπισμένους ανθρώπους σε ακραίες πράξεις βίας, ανοίγοντας τον δρόμο σε δικτάτορες και φασίστες που εξοντώνουν όποιον στέκεται εμπόδιο στο διάβα τους: γυναίκες, ομοφυλόφιλους, Εβραίους, κομμουνιστές, δημοκρατικούς. Κανείς δεν μένει αλώβητος από τον ανερχόμενο φασιστικό μηχανισμό.

Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» στο ΠΛΥΦΑ

Το έργο προβλέπει με τρομακτική ακρίβεια τον κύκλο της βίας που επρόκειτο να εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Ο φασισμός της Γερμανίας της δεκαετίας του 1920 και του 1930 έχει παρέλθει, αλλά διατηρεί ανησυχητικά επίκαιρες και σύγχρονες ομοιότητες, που μας καλούν σήμερα να μην εφησυχάζουμε. Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, η φτωχοποίηση της γλώσσας, οι γυναικοκτονίες, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο τηλεοπτικός και ο ιντερνετικός λαϊκισμός συνθέτουν τον Αιώνιο Φασισμό, όπως τον ονομάζει ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος τρέφεται από τον φυσικό φόβο για το διαφορετικό, από τα συναισθήματα ταπείνωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και από την αρχέτυπη ανάγκη μας να είμαστε ήρωες στην πεζή μας ζωή.

Το πολιτικό δράμα «Σλάντεκ» στο ΠΛΥΦΑ

«Ο ήρωας», όμως, «του Αιώνιου Φασισμού ανυπομονεί να πεθάνει» και «στην ανυπομονησία του αυτή συνήθως στέλνει στον θάνατο άλλους ανθρώπους»
- Ουμπέρτο Έκο. Αυτή είναι η ιστορία του Σλάντεκ και των συντρόφων του.
 

Ταυτότητα Παράστασης
 
Μετάφραση: Γιώργος-Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Σκηνοθεσία: Θάνος Νίκας
Δραματουργία: Πηνελόπη Χατζηδημητρίου
Σκηνικός Χώρος - Κοστούμια: Ευαγγελία Κιρκινέ
 
Ερμηνεύουν: Βύρων Αναγνωστόπουλος,Πάνος Αναγνωστόπουλος 
Δανάη Κλάδη, Αλέξης Κότσυφας  , Ευγενία Κουζέλη, Θέμης Σουφτάς
 
Πρεμιέρα: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
   Παραστάσεις: Από 29 Δεκεμβρίου 2025  έως 20 Ιανουαρίου 2026
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.30
 
Διάρκεια παράστασης: 80’

Συντελεστές

Παραγωγή: Ars Moriendi Theater Group
Γραφιστική Επιμέλεια: Χρύσα Νίκα
Social Media: Λ. Μπουρτσάλα, Δ. Δάγκαλης
Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη
 
*Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών
*Η παράσταση Σλάντεκ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Goethe-Institut Thessaloniki.

 

