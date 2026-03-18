Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί που κατάπιε ξυραφάκι!

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου διακομίστηκε ένα τρίχρονο παιδί που κατάπιε ξυραφάκι!
Του έγιναν αμέσως οι απαραίτητες εξετάσεις και ακτινογραφία, η οποία έδειξε ότι το παιδί είχε καταπιεί το αιχμηρό αντικείμενο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε φτάσει στο στομάχι του 3χρονου και έκριναν απαραίτητο να γίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, το αγοράκι υπεβλήθη σε χειρουργείο και το αντικείμενο αφαιρέθηκε με επιτυχία, με το παιδί να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.