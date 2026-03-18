Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί που κατάπιε ξυραφάκι!

Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρίχρονο παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά την κατάποση ξυραφιού.
  • Ακτινογραφία έδειξε ότι το ξυράφι είχε φτάσει στο στομάχι του παιδιού.
  • Οι γιατροί αποφάσισαν άμεση χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του αντικειμένου.
  • Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και το παιδί διασώθηκε.
  • Το παιδί έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αναρρώνει.

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου διακομίστηκε ένα τρίχρονο παιδί που κατάπιε ξυραφάκι!  

Του έγιναν αμέσως οι απαραίτητες εξετάσεις και ακτινογραφία, η οποία έδειξε ότι το παιδί είχε καταπιεί το αιχμηρό αντικείμενο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε φτάσει στο στομάχι του 3χρονου και έκριναν απαραίτητο να γίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση.  

Tρίχρονο παιδί κατάπιε ξυραφάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, το αγοράκι υπεβλήθη σε χειρουργείο και το αντικείμενο αφαιρέθηκε με επιτυχία, με το παιδί να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.  

