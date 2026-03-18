Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»

«Και έβγαλα και έφαγα λεφτά»

Η εξομολόγηση του Ηλία Μαμαλάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ηλίας Μαμαλάκης αντιμετώπισε σοβαρές υγειονομικές προκλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, που επηρέασαν την καθημερινότητά του.
  • Περιγράφει την εμπειρία του ως επίπονη, λέγοντας ότι είχε γίνει ανορεκτικός.
  • Τώρα βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης, ανακτώντας την ενέργεια και το βάρος του.
  • Η απομάκρυνση από την εργασία του επηρέασε ψυχολογικά, καθώς η δημιουργικότητα του έδινε σκοπό.
  • Αναγνωρίζει την οικονομική του σταθερότητα και την ικανότητά του να ζει αξιοπρεπώς.

Για τον Ηλία Μαμαλάκη, τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, γεμάτη  δυσκολίες που σχετίζονταν με την υγεία του. Ο αγαπημένος μάγειρας, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ελληνική γαστρονομία και την τηλεοπτική μαγειρική, βρέθηκε αντιμέτωπος με καταστάσεις που άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητά του και τον ανάγκασαν να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του.

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωή της»

Μιλώντας ανοιχτά για όσα πέρασε στην εκπομπή Το Πρωινό, περιέγραψει με γλαφυρό τρόπο την ένταση αυτής της περιόδου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά… Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός».

Ηλίας Μαμαλάκης

Η απώλεια δυνάμεων και η αλλαγή στη σχέση του με το φαγητό ήταν από τις πιο δύσκολες πτυχές αυτής της διαδρομής.

Ηλίας Μαμαλάκης: «Αν εξαιρέσεις το σπασμένο πόδι, είμαι λεβέντης»

Σήμερα, ωστόσο, ο Ηλίας Μαμαλάκης φαίνεται να έχει περάσει σε μια φάση αποκατάστασης, ανακτώντας σταδιακά την ενέργεια και τη διάθεσή του. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα και στην ψυχολογική διάσταση της απομάκρυνσης από την ενεργό επαγγελματική δράση, επισημαίνοντας: «Το να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις δουλειά είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο».

Η φράση αυτή αποκαλύπτει τη σημασία που είχε για εκείνον η δημιουργικότητα και η καθημερινή ενασχόληση με τη δουλειά του, στοιχεία που του έδιναν ρυθμό και σκοπό. Η απουσία τους, έστω και προσωρινά, φαίνεται πως αποτέλεσε μια εξίσου μεγάλη πρόκληση.

Αναφερόμενος, τέλος, στο οικονομικό κομμάτι της ζωής του, εμφανίστηκε ρεαλιστής αλλά και ήρεμος, τονίζοντας πως η πορεία του τού εξασφάλισε μια σταθερότητα: «Και έβγαλα και έφαγα λεφτά. Μπορώ και σήμερα να ζω αξιοπρεπώς, εκτός από την σύνταξή μου».

Μετά από μια μακρά περίοδο δοκιμασιών, ο Ηλίας Μαμαλάκης φαίνεται να αφήνει πίσω του τα δύσκολα και να κοιτά μπροστά, με περισσότερη δύναμη και εμπειρία.

