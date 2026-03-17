Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»

Ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ, φτιαγμένο από τα χέρια της κορούλας του, φορούσε ο Αντώνης Κανάκης στο Ράδιο Αρβύλα της Τρίτης, με τον ίδιο να προχωρά σε μια γλυκιά εξομολόγηση.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο Χρήστος Κιούσης ανέφερε: «Αντώνη, επειδή έχουν πλακώσει στα μηνύματα. Λέει μια φίλη: 'Μπράβο κοριτσομπαμπά Αντώνη, με το κολιέ αυτό που φοράς'. Ένας άλλος: 'Τι φίδι είναι αυτό στο λαιμό του Αντώνη;'Τι συμβαίνει;"».

Ο Αντώνης Κανάκης έδειξε στο τηλεοπτικό κοινό το κολιέ που του έφτιαξε η κόρη του

Άμεσα ο Αντώνης Κανάκης απάντησε: «Κοίταξε, αυτός με το "φίδι" δεν ξέρει, δεν έχει (σ.σ. κόρη). Λογικά δεν καταλαβαίνει. Κι εγώ πριν λίγα χρόνια το ίδιο θα έλεγα. Τα πρώτα μηνύματα "κοριτσομπαμπά"... Τα ξέρετε. Δεν είναι ότι δεν έχω επιλογή. Θέλω και το φοράω. Είναι ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου. Κι είναι φτιαχμένο από λάστιχα».

Ο Αντώνης Κανάκης αποκάλυψε πότε ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν

Το φινάλε της φετινής σεζόν για τις εκπομπές του προλόγισε ο Αντώνης Κανάκης το βράδυ της Τρίτης, με τον γνωστό παρουσιαστή να ανακοινώνει πως ο ίδιος κι η παρέα του θα βρίσκονται στον τηλεοπτικό αέρα για περίπου ένα μήνα ακόμα.

Ο Αντώνης Κανάκης με την παρέα του Ράδιο Αρβύλα

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Κανάκης σημείωσε: «Κυρίες και κύριοι, τελευταίες συνεννοήσεις γιατί με βλέπετε να μιλάω με τον Κωστάκη. Τελευταίες συνεννοήσεις για να ξεκινήσει η εκπομπή που ονομάζεται Ράδιο Αρβύλα. Βγαίνει στον αέρα από το κανάλι που ονομάζεται ANT1, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στον αέρα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από τις 8 έως τις 9. Εκπέμπουμε στερεοφωνικά… Και θα είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 2 Απριλίου».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως: «Το ‘χουμε ξαναπεί, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, είμαστε στην τελική ευθεία πλέον. 2 Απριλίου είναι Πέμπτη και θα κλείσουμε τη φετινή μας σεζόν με ένα ωραιότατο βραδινό Βινύλιο, κάποια στιγμή, στις 2 Απριλίου. Το αγαπημένο μας Βινύλιο, το καταφύγιό μας που μας ξεκουράζει και το αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί δεν περιέχει τίποτα από όλα όσα θα δούμε σήμερα. Αν και σήμερα, με όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί, είπαμε να σας φτιάξουμε μία εκπομπή η οποία θα σας πάρει λίγο. Θα έχουμε βέβαια και το τι γίνεται, αλλά θα σας πάρει και λίγο μακριά από αυτήν τη μαυρίλα. Τέλος πάντων, να μην τα λέω, πάμε να ξεκινήσουμε».