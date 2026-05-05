Eurovision: Έλληνες που βρέθηκαν δύο και τρεις φορές στο μουσικό διαγωνισμό

Βίσση, Ρουβάς, Ευρυδίκη, Χριστοφόρου ανέβηκαν ξανά και ξανά στη σκηνή

05.05.26 , 15:16
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή συμμετείχε στη Eurovision το 1993 με το ροκ κομμάτι της, ενώ πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες έχουν συμμετάσχει περισσότερες από μία φορές.
  • Η Έλενα Παπαρίζου κατέκτησε την πρώτη θέση το 2005 με το My Number One, μετά την τρίτη θέση το 2001 με τους Antique.
  • Ο Σάκης Ρουβάς συμμετείχε το 2004 και το 2009, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση με το Shake It.
  • Η Άννα Βίσση και η Ευρυδίκη έχουν τρεις συμμετοχές στην Eurovision, με την Άννα να έχει εκπροσωπήσει και την Κύπρο.
  • Η Βίκυ Λέανδρος κέρδισε την Eurovision το 1972 εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Τη «Μια μας παίζουν ροκ την άλλη τσιφτετέλι» τραγουδούσε η Καίτη Γαρμπή το 1993 στη σκηνή της Eurovision, φορώντας το πιο πολυσυζητημένο φόρεμα του διαγωνισμού, όπως πολλοί Έλληνες συναδέλφοί της συζητήθηκαν πολύ αφού βρέθηκαν μία και δύο και τρεις στη σκηνή, ερμηνεύοντας τη μία ροκ και την άλλη -ας πούμε- τσιφτετέλι!

Αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να γράψουν τη δική τους ιστορία στη σκηνή της Eurovision, επιστρέφοντας στον διαγωνισμό περισσότερες από μία φορές και εκπροσωπώντας συχνά διαφορετικές χώρες

Η πιο εμβληματική περίπτωση είναι ίσως αυτή της Έλενας Παπαρίζου, η οποία το 2001 κατέκτησε την τρίτη θέση ως μέλος των Antique με το Die for You κι επέστρεψε θριαμβευτικά το 2005 για να χαρίσει στην Ελλάδα την πρώτη και μοναδική της νίκη με το My Number One.

Αντίστοιχα, ο Σάκης Ρουβάς ταυτίστηκε με τη σύγχρονη πορεία της χώρας μας στον θεσμό, κατέλαβε θριαμβευτικά την τρίτη θέση το 2004 με το ξεσηκωτικό Shake It κι επιστρέφοντας πέντε χρόνια αργότερα, το 2009, με το This Is Our Night .Ενδιάμεσα είχε αναλάβει και τον ρόλο του παρουσιαστή το 2006 στην Αθήνα, παρέα με τη Μαρία Μενούνος.

Διπλή κι η συμμετοχή της Ελπίδας, αφού το 1979 τραγούδησε για την Ελλάδα τον εμβληματικό Σωκράτη που βγήκε 8ος, και το 1986 για λογαριασμό της Κύπρου με το Τώρα Ζω, που ψηφίστηκε 20ο.

Μπορεί να μην έγινε ποτέ αυτό που λέμε... πρώτο όνομα, ωστόσο η εξαιρετική τραγουδίστρια Μαριάννα Ευστρατίου βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision δύο φορές. Το 1989 με Το Δικό σου Αστέρι κατέκτησε την 9η θέση, ενώ το 1996 με το Εμείς Φοράμε το Χειμώνα Ανοιξιάτικα την 14η. Δύο χρόνια πριν, το 1987, η Μαριάννα Ευστρατίου ήταν ένα από τα κορίτσια που έκαναν φωνητικό στο Stop των Bang!

Η Άννα Βίσση αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς έχει στο ενεργητικό της τρεις συμμετοχές! Το 1980 εκπροσώπησε την Ελλάδα με το Ωτοστόπ και βρέθηκε στη 13η θέση, το 1982 την Κύπρο (πετυχαίνοντας την τότε καλύτερη θέση του νησιού) με το Μόνο η Αγάπη (5η θέση), ενώ το 2006 επέστρεψε για την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Αθήνας ερμηνεύοντας την μπαλάντα, Everything και κατακτώντας εντός έδρας την 9η θέση.

Τρεις κι οι συμμετοχές της Ευρυδίκης. Το 1992 με το Ταιριάζουμε του Γιώργου Θεοφάνους που κατέκτησε την 11η θέση. Στην ίδια θέση βρέθηκε και το 1994 με το Είμαι Άνθρωπος κι Εγώ, ξανά του Γιώργου Θεοφάνους, ξανά για λογαριασμό της Κύπρου. Το 2007, έκανε μια ακόμα απόπειρα με τον Δημήτρη Κοργιαλά και το γαλλόφωνο Comme ci, comme ça, που δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει κι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος συμμετείχε τρεις φορές στην Eurovision (δύο ως σόλο καλλιτέχνης και μία με το συγκρότημα One). Με το Μόνο για μας το 1996 βρέθηκε στην 9η θέση, ενώ το 2002 ως μέλος των One με το Gimme κατέκτησε την 6η θέση. Τη 18η θέση κατέκτησε με το Ela Ela το 2005 στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Σε διεθνές επίπεδο, η καταξιωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια Βίκυ Λέανδρος μεγαλούργησε εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, κερδίζοντας την τέταρτη θέση το 1967 με το L'amour est bleu και την πρώτη θέση το 1972 με το κλασικό πλέον Après toi.

