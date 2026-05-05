Μια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και τον τρόπο που τα social media επηρεάζουν την ερωτική ζωή τόσο της νέας γενιάς όσο και των μεγαλύτερων σε ηλικία Ελλήνων άνοιξε στο πλατό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα, με καλεσμένο τον σύμβουλο σχέσεων Γιώργος Λάγιος.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «μάστιγα» των σχέσεων σήμερα είναι ότι οι νεότερες γενιές εμφανίζουν όλο και μεγαλύτερη δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις και παρά τη συνεχή επικοινωνία μέσω διαδικτύου, πολλοί δυσκολεύονται πλέον να φλερτάρουν ή να εκφραστούν από κοντά.

«Οι νέοι άνθρωποι δεν κάνουν πολύ σεξ. Έχουν απορροφηθεί από το διαδίκτυο και έχουν χάσει σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως το φλερτ και η άνεση στην προσωπική επαφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «οι νέοι δεν κάνουν σεξ, δε φλερτάρουν, ενώ οι μεγαλύτεροι κάνουν σεξ αλλά όχι με τους συντρόφους του».

Λάγιος: «Τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που ερωτευόμαστε»

Ο Γιώργος Λάγιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπερβολική έκθεση στα κινητά τηλέφωνα, τα social media αλλά και στο διαδικτυακό πορνογραφικό περιεχόμενο τα οποία έχουν επηρεάσει σημαντικά τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων.

Όπως εξήγησε, πολλοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια πίσω από μια οθόνη, όμως όταν έρχεται η στιγμή της πραγματικής επαφής, εμφανίζουν άγχος, ανασφάλεια και φόβος απόρριψης.

Λάγιος: «Η συντροφικότητα και το πάθος χρειάζονται ισορροπία»

Ο γνωστός σύμβουλος σχέσεων αναφέρθηκε και στη δυναμική των μακροχρόνιων σχέσεων, υποστηρίζοντας πως όταν η καθημερινότητα και η συνήθεια κυριαρχούν, το ερωτικό ενδιαφέρον μπορεί να μειωθεί.

Όπως είπε, η διατήρηση της επιθυμίας απαιτεί ανανέωση, έκπληξη και προσωπικό χώρο μέσα στη σχέση.

«Όταν χαθεί η ερωτική επιθυμία, πολλές φορές το ζευγάρι καταλήγει να λειτουργεί περισσότερο σαν φίλοι παρά σαν εραστές», σχολίασε.

Παρά την έντονη παρουσία ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, ο ίδιος εκτίμησε ότι η ανοιχτή συζήτηση γύρω από τη σεξουαλικότητα εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού στην ελληνική κοινωνία.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η έλλειψη ουσιαστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης τόσο στο σχολείο όσο και μέσα στην οικογένεια οδηγεί πολλά παιδιά και εφήβους να αναζητούν απαντήσεις αποκλειστικά στο internet ή στους συνομηλίκους τους, τονίζοντας ότι το σεξ πρέπει να πάψει να είναι ταμπού.

«Αν δε μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα, οι νέοι θα συνεχίσουν να μαθαίνουν από λάθος πηγές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

