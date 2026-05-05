Τον αγαπημένο πρωταγωνιστή της τηλεόρασης και του θεάτρου Θανάση Κουρλαμπά υποδέχεται ο Κώστας Στεφανής στο νέο επεισόδιο του TractioN! Ένας άνθρωπος πολυτάλαντος και πολυάσχολος, περιζήτητος στον χώρο του, χάρη στην έντονη προσωπικότητά του και στην επιμονή του να κάνει τα πράγματα με το δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

Αν και στις μετακινήσεις του δηλώνει φανατικός οπαδός της μοτοσικλέτας, το ραντεβού στα… τυφλά, που οργάνωσε ο Κώστας Στεφανής, είναι με την ολοκαίνουργια και προικισμένη με πληθώρα εντυπωσιακών στοιχείων MERCEDES CLA. Η εμπειρία αποδεικνύεται μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη για τον καλεσμένο της εκπομπής.

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς ανακαλύπτει ένα προς ένα τα hi-tech πλεονεκτήματα της νέας MERCEDES CLA, ενός μοντέλου με χαρακτήρα εξίσου ξεχωριστό και έντονο με τον δικό του. Κι αφού οι δυο τους τα βρήκαν, το TractioN είχε τη χαρά να καταγράψει τη μαγική στιγμή που γεννήθηκε μια ισχυρή και αμοιβαία συμπάθεια!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 10 Μαΐου στις 14:10, με καλεσμένο τον Θανάση Κουρλαμπά και συναρπαστικές εικόνες από την οδήγηση της νέας MERCEDES CLA.

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ MG ZS MAX: O Θωμάς Ευθυμίου και ο Μάνος Στεφανής διεισδύουν στα μυστικά του MG ZS MAX, ενός από τα πιο ενδιαφέροντα, ολοκληρωμένα και ελκυστικά καινούργια μοντέλα της αγοράς. Όπως μας ενημερώνουν οι ειδικοί συνεργάτες του TractioN, πρόκειται για το εντυπωσιακό SUV της δυναμικής και ανήσυχης MG, με πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης στην έκδοση HYBRID+, εξοπλισμό τόσο γενναιόδωρο που φτάνει έως του σημείου να μας... κακομαθαίνει, αλλά και ιδιαίτερα οικονομικό. Μάλιστα πλέον είναι διαθέσιμο και σε μια νέα έκδοση, με κινητήρα βενζίνης και τιμή έκπληξη. Δείτε το MG ZS MAX να ξεδιπλώνει τις αρετές του στο φακό του TractioN!

➢FORD: Τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να αποκτήσει οποιοδήποτε νέο μοντέλο της FORD παρουσιάζει τo TractioN. Συζητώντας με τον κ. Μανόλη Βελισκιώτη, τον Fleet Sales Manager της FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ, κάθε απορία βρίσκει την απάντησή της!

➢ YAMAHA TENERE 700: Ο Θανάσης Χούντρας δυσκολεύεται να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για την καινούργια, «καυτή» έκδοση μιας θρυλικής μοτοσικλέτας, της περίφημης YAMAHA TENERE 700! Διαθέσιμη σε διαφορετικές εκδοχές ή, μάλλον, παραλλαγές της έννοιας «adventuring», δηλαδή της αναλογίας ανάμεσα στην περιπέτεια και τα μεγάλα ταξίδια, η νέα TENERE διαθέτει όλα τα προσόντα, όχι μόνο για να συνεχίσει τη λαμπρή παράδοση των προκατόχων της, αλλά και να γράψει τη δική της ιστορία από την αρχή!

