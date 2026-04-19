Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία

Η κορυφαία αθλήτρια ήταν καλεσμένη του Κώστα Στεφανή στο TractioN

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.04.26 , 16:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 20/4/2026 - 26/4/2025
19.04.26 , 16:30 Ολυμπιακός: Παραμένει αήττητος στη Basket League - Νέα νίκη επί του Άρη
19.04.26 , 16:20 Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
19.04.26 , 15:06 Θεσσαλονίκη: Mυστήριο με νεογέννητο - Δύο συλλήψεις για εμπόριο βρεφών
19.04.26 , 15:00 Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία
19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
19.04.26 , 14:14 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε τη 16χρονη
19.04.26 , 14:00 Δες πώς να ξανακερδίσεις τον ύπνο σου μετά την αλλαγή ώρας
19.04.26 , 13:40 Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με τη Μονακό μέσα σε 24 ώρες
19.04.26 , 12:00 Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του
19.04.26 , 11:10 Η Klavdia και ο Γιώργος Θαναηλάκης δίνουν το στίγμα τους στο 1% Club
19.04.26 , 10:59 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της
19.04.26 , 10:48 Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά
19.04.26 , 10:30 Κεφαλονιά: ΕΔΕ για την «ψευδή νοσηλεύτρια» - Η προσωπική κόντρα δύο γιατρών
19.04.26 , 10:26 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Οι κάμερες «έλυσαν» το μυστήριο με την πτώση γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Πρώτη πρόβα νυφικού για την Αθηνά Οικονομάκου - Δείτε βίντεο
Δέσποινα Βανδή: Με αυτό το τραγούδι θα πήγαινε Eurovision το 1995!
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινή Τριχά είναι κορυφαία πολίστρια, βραβευμένη ως "Καλύτερη Αθλήτρια Υδατοσφαίρισης" για το 2025.
  • Σπουδάζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναζητώντας την κλίση της.
  • Η προπόνηση περιλαμβάνει τρεις ή τέσσερις ημέρες με διπλή προπόνηση πριν από τους αγώνες.
  • Αγαπάει τα γλυκά, αλλά προσπαθεί να διατηρεί ισορροπία στη διατροφή της.
  • Εμπνεύστηκε να ασχοληθεί με το πόλο από τον αδερφό της, που ξεκίνησε πρώτος.

Η Φωτεινή Τριχά βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του TractioN, που προβλήθηκε σήμερα 19/4. Πριν πιάσει το τιμόνι του Kia Stonic, η κορυφαία πολίστρια απάντησε σε μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις που της έκανε η Ινώ Στεφανή.

Συζητώντας με τον Κώστα Στεφανή, η επιτυχημένη αθλήτρια περιέγραψε πώς αποφορτίζεται από μια δύσκολη μέρα: «Πολλές φορές, αν είμαι κουρασμένη, μπορεί να μαζευτούμε με παρέα σε κάποιο σπίτι ή να βγούμε έξω για ένα χαλαρό ποτό ή φαγητό», δήλωσε αρχικά.

«Τρώω τα πάντα»

Σχετικά με τη διατροφή της, ανέφερε: «Τρώω τα πάντα. Δεν υπάρχει αυστηρή διατροφή. Απλώς, λόγω του ότι είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, κάθε αθλητής ενδιαφέρεται για το σώμα του από άποψη απόδοσης. Μέχρι αυτό το σημείο προσπαθώ να το διαχειρίζομαι. Γενικά, έχω μια αδυναμία στα γλυκά, αλλά προσπαθώ να το ελέγχω για να διατηρούμαι σε καλή φόρμα, ώστε να αποδίδω».

Η Φωτεινή Τριχά δεν έκρυψε τη χαρά της για την πρόσκληση στην εκπομπή: «Μου αρέσει πολύ να οδηγώ, οπότε χάρηκα ιδιαίτερα όταν μου κάνατε αυτή την πρόταση να έρθω εδώ», είπε.

Όσο για το πρόγραμμά της, εξήγησε: «Μια τυπική εβδομάδα, αν έχουμε αγώνα το Σάββατο, περιλαμβάνει τρεις ή τέσσερις ημέρες με διπλή προπόνηση, δηλαδή πρωί και βράδυ».

Η νεαρή αθλήτρια έχει ξεχωρίσει για τις επιδόσεις της, «ματώνοντας» τα δίχτυα των αντιπάλων, ενώ έχει βραβευτεί ως η «Καλύτερη Αθλήτρια Υδατοσφαίρισης» στον κόσμο για το 2025. Όπως σημείωσε, τα γκολ που πετυχαίνει είναι αποτέλεσμα τόσο της δικής της προσπάθειας όσο και της συνολικής δουλειάς της ομάδας της.

Οι σπουδές στην ΑΣΟΕΕ

Παράλληλα, σπουδάζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ωστόσο παραδέχεται πως ακόμη αναζητά την κλίση της: «Περνάω μια περίοδο που προσπαθώ να βρω τι μου αρέσει. Δεν είμαι η κλασική φοιτήτρια που ασχολείται πολύ με τη σχολή. Είναι δύσκολο με το πρόγραμμά μου, αλλά και δεν έχω βρει ακόμα κάτι που να με ενδιαφέρει τόσο ώστε να το κυνηγήσω περισσότερο».

Πώς μπήκε στη ζωή της το πόλο

Τέλος, αναφέρθηκε στην ενασχόλησή της με την υδατοσφαίριση: «Οι γονείς μου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά ο αδερφός μου ξεκίνησε πρώτος πόλο. Ως μικρή ήθελα να κάνω ό,τι έκανε κι εκείνος. Με είδαν στο ίδιο κολυμβητήριο και μου πρότειναν να δοκιμάσω, επειδή ήμουν λίγο πιο εύσωμη από τα άλλα παιδάκια της ηλικίας μου - και έτσι έμεινα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν το έχω επεξεργαστεί ποτέ. Με τον καιρό το αγάπησα», αποκάλυψε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΧΑ
 |
TRACTIOΝ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 |
ΙΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top