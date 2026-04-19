Φωτεινή Τριχά: Οι σπουδές, οι διακρίσεις στο πόλο και η μεγάλη της αδυναμία

Η Φωτεινή Τριχά βρέθηκε καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του TractioN, που προβλήθηκε σήμερα 19/4. Πριν πιάσει το τιμόνι του Kia Stonic, η κορυφαία πολίστρια απάντησε σε μια σειρά από γρήγορες ερωτήσεις που της έκανε η Ινώ Στεφανή.

Συζητώντας με τον Κώστα Στεφανή, η επιτυχημένη αθλήτρια περιέγραψε πώς αποφορτίζεται από μια δύσκολη μέρα: «Πολλές φορές, αν είμαι κουρασμένη, μπορεί να μαζευτούμε με παρέα σε κάποιο σπίτι ή να βγούμε έξω για ένα χαλαρό ποτό ή φαγητό», δήλωσε αρχικά.

«Τρώω τα πάντα»

Σχετικά με τη διατροφή της, ανέφερε: «Τρώω τα πάντα. Δεν υπάρχει αυστηρή διατροφή. Απλώς, λόγω του ότι είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο, κάθε αθλητής ενδιαφέρεται για το σώμα του από άποψη απόδοσης. Μέχρι αυτό το σημείο προσπαθώ να το διαχειρίζομαι. Γενικά, έχω μια αδυναμία στα γλυκά, αλλά προσπαθώ να το ελέγχω για να διατηρούμαι σε καλή φόρμα, ώστε να αποδίδω».

Η Φωτεινή Τριχά δεν έκρυψε τη χαρά της για την πρόσκληση στην εκπομπή: «Μου αρέσει πολύ να οδηγώ, οπότε χάρηκα ιδιαίτερα όταν μου κάνατε αυτή την πρόταση να έρθω εδώ», είπε.

Όσο για το πρόγραμμά της, εξήγησε: «Μια τυπική εβδομάδα, αν έχουμε αγώνα το Σάββατο, περιλαμβάνει τρεις ή τέσσερις ημέρες με διπλή προπόνηση, δηλαδή πρωί και βράδυ».

Η νεαρή αθλήτρια έχει ξεχωρίσει για τις επιδόσεις της, «ματώνοντας» τα δίχτυα των αντιπάλων, ενώ έχει βραβευτεί ως η «Καλύτερη Αθλήτρια Υδατοσφαίρισης» στον κόσμο για το 2025. Όπως σημείωσε, τα γκολ που πετυχαίνει είναι αποτέλεσμα τόσο της δικής της προσπάθειας όσο και της συνολικής δουλειάς της ομάδας της.

Οι σπουδές στην ΑΣΟΕΕ

Παράλληλα, σπουδάζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ωστόσο παραδέχεται πως ακόμη αναζητά την κλίση της: «Περνάω μια περίοδο που προσπαθώ να βρω τι μου αρέσει. Δεν είμαι η κλασική φοιτήτρια που ασχολείται πολύ με τη σχολή. Είναι δύσκολο με το πρόγραμμά μου, αλλά και δεν έχω βρει ακόμα κάτι που να με ενδιαφέρει τόσο ώστε να το κυνηγήσω περισσότερο».

Πώς μπήκε στη ζωή της το πόλο

Τέλος, αναφέρθηκε στην ενασχόλησή της με την υδατοσφαίριση: «Οι γονείς μου δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά ο αδερφός μου ξεκίνησε πρώτος πόλο. Ως μικρή ήθελα να κάνω ό,τι έκανε κι εκείνος. Με είδαν στο ίδιο κολυμβητήριο και μου πρότειναν να δοκιμάσω, επειδή ήμουν λίγο πιο εύσωμη από τα άλλα παιδάκια της ηλικίας μου - και έτσι έμεινα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν το έχω επεξεργαστεί ποτέ. Με τον καιρό το αγάπησα», αποκάλυψε.

