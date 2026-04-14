Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά

Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται με χαρά το μεγάλο αστέρι του ελληνικού πόλο, την υπέροχη Φωτεινή Τριχά στο νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 19 Απριλίου στις 14:10!

Βραβευμένη ως η «Καλύτερη Αθλήτρια Υδατοσφαίρισης» στον κόσμο για το 2025, η κορυφαία πολίστρια αποτελεί σπουδαίο πρότυπο επιμονής, πάθους και πάνω από όλα ήθους. Μια Ελληνίδα, που κάνει περήφανη την Ελλάδα εντός και εκτός πισίνας.

Στην ολοκαίνουργια και πιο... hot από ποτέ εκδοχή του, το άκρως επιτυχημένο και δημοφιλές SUV, KIA STONIC «παραδίνεται» στη Φωτεινή Τριχά, η οποία με την παρατηρητικότητα και τη φιλομάθειά της επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά το γιατί έφτασε στην κορυφή του αθλήματός της!

Για περισσότερο KIA STONIC και, φυσικά, ακόμη περισσότερη Φωτεινή Τριχά, μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN με τον Κώστα Στεφανή, την Κυριακή 19 Απριλίου στις 14:10!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢     PEUGEOT 308: To TractioN παρουσιάζει την ολοκαίνουργια, πλήρως ανανεωμένη εκδοχή του ήδη εξαιρετικά δημοφιλούς hatchback και επιτομή της γαλλικής... σχολής ως προς την οδηγική εμπειρία, το PEUGEOT 308. Όμως, με ένα αυτοκίνητο τόσο ολοκληρωμένο και τόσο fun to drive, η PEUGEOT αποδεικνύει ότι αξίζει να πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα -αρκεί να είσαι «serious about driving», όπως είναι το νέο σύνθημά της ιστορικής γαλλικής φίρμας, με έμβλημα το -φωτιζόμενο πλέον- λιοντάρι!
➢      GEELY STARRAY EM-I: Με ανοιξιάτικη διάθεση, ο Μάνος και η Ινώ Στεφανή απολαμβάνουν μια περιπλάνηση κάτω από τον ζεστό ήλιο και τα ανθισμένα τοπία, οδηγώντας το GEELY STARRAY EM-I. Πρόκειται για το πρώτο Plug-in υβριδικό SUV που προσθέτει στην παγκόσμια γκάμα της η καταξιωμένη GEELY, ένα όχημα που με την πλούσια hi-tech τεχνολογία του, καθώς και με την καθηλωτική παρουσία του εισέρχεται στην ελληνική αγορά με στόχο να διεκδικήσει δυναμικά τη θέση που του αρμόζει!

➢     MERCEDES-ΒΕΝΖ E-ACTROS: Ο Κώστας Στεφανής συναντά το μέλλον των οδικών μεταφορών, στη μορφή του πλήρως ηλεκτροκίνητου φορτηγού της MERCEDES. Έχοντας καθιερωθεί, ύστερα από δεκαετίες σκληρής δουλειάς στους δρόμους ολόκληρου του πλανήτη, ως ένα από τα πιο αξιόπιστα και αποδοτικά οχήματα... βαρέων βαρών, το MERCEDES E-ACTROS ετοιμάζεται να γίνει ξανά σημείο αναφοράς μεταξύ των φορτηγών ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Ο κ. Σπύρος Ιωάννου, σύμβουλος πωλήσεων για τα βαρέα φορτηγά της MERCEDES στην Ελλάδα, μιλάει στο TractioN για την κομβικής σημασίας μετάβαση, από το πετρέλαιο στο... ρεύμα!

Δείτε το trailer του 17ου επεισοδίου TractioN:
  https://youtu.be/iia8DzHaIuo

 TractioN  
Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!
 
Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής
Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής
Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς
Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας
Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης
Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας
Εταιρία Παραγωγής: Prostef

