;Το ρεπορτάζ της Ειρήνης Σαββοπούλου από την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που θα κρίνει το μέλλον του κόμματος. Από τη μία, η ηγεσία του κόμματος στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα με το ΕΛ.Α.Σ και από την άλλη, υπάρχουν αντιδράσεις από μέλη που λένε "όχι" στη διάλυση του κόμματος.

Ο πρόεδρος, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του, έκανε ξεκάθαρο ότι υποστηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ έθεσε και το ερώτημα «δίπλα ή απέναντι;».

«Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό: είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα; Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες», ανέφερε στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στην ΚΕ/ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

«Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο: είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ, λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά τη βλέπουμε συντροφικά», τόνισε.

«Το δίλημμα δεν είναι αν είμαστε μαζί ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αν θα υπάρχει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ», ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μαζί με τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, συγκροτούν το «αντίπαλο στρατόπεδο», σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ειρήνης Σαββοπούλου στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Mε κείμενο τροπολογίας, που υπογράφουν οι Τρύφων Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καρυστινάκη, Γιώργος Παναγιώτοπουλος, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης λένε «όχι στη αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες». Το κείμενο που κατέθεσαν τα έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τεθεί σε ψηφοφορία και θα συμπεριληφθεί στο κείμενο της απόφασης.

Στο κείμενο αναφέρουν: «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά ως ανιστόρητα και προσβλητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στην επόμενη ημέρα σε εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, συμμετέχοντας στις εκλογικές μάχες ως συντεταγμένο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών ή "δανεισμού στελεχών"».

Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ./ Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη

Ακολούθως προτείνουν οδικό χάρτη για την ακύρωση της απομόνωσης και της δημοσκοπικής κατάρρευσης: τη συγκρότηση "στρογγυλού" τραπεζιού συντεταγμένων δυνάμεων για τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη που συμπορεύθηκαν μαζί μας στη διακυβέρνηση 2015-2019».

Ακολούθως για την εξασφάλιση μίας ισχυρής παρουσίας προτείνουν:

Συγκρότηση και λειτουργία Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό που θα αναλάβει την υλοποίηση του οδικού χάρτη

Συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου

Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής

Κλείνοντας επαναλαμβάνουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου ότι «θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν σε μία πορεία εκλογικής συνεργασίας και ανασύνθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ρόλο πρωταγωνιστικό, δημιουργικό, συνθετικό και επιταχυντή εξελίξεων».



