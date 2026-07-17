Μητσοτάκης: Δωρεά 160 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για τα ΑΕΙ

Για ανακαινίσεις χώρων σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ και σε φοιτητικές εστίες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι 4 συστημικές τράπεζες δωρεά 160 εκατ. ευρώ για ανακαίνιση τριών πανεπιστημίων: ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ.
  • Η δωρεά θα ανακαινίσει αίθουσες, αμφιθέατρα και φοιτητικές εστίες.
  • Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δωρεά ως αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης των δημόσιων πανεπιστημίων.
  • Η δωρεά συμπληρώνει εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών.
  • Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι ανατέλλει νέα εποχή για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις.

Σε δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων για την ανακαίνιση τριών ιστορικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων προχωρούν οι 4 συστημικές τράπεζες.

Όπως ανακοινώθηκε μετά από τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα χρήματα αυτά θα ανακαινιστούν αίθουσες και αμφιθέατρα στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

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Θα ανακαινιστούν επίσης φοιτητικές εστίες.

Μητσοτάκης: Αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης των Πανεπιστημίων η δωρεά 

«Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Το ΕΚΠΑ ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην έρευνα

Η δωρεά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΙ, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στη δημόσια παιδεία.

Κυρ

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι’ αυτό θα εργαστούμε όλοι», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
 

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