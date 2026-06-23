ΕΚΠΑ: Στα 100 Κορυφαία Πανεπιστήμια Του Κόσμου Στην Έρευνα

Μία πολύ σημαντική διάκριση, η οποία εδραιώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα από τα top 100 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026».
Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία, καταλαμβάνοντας την 61η θέση παγκοσμίως μεταξύ 19.592 Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών από 221 χώρες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη με βάση τον συνολικό δείκτη Total H-index των ερευνητών τους.
Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 15η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων για το 2026.
Ακολουθούν:
- στην 173η θέση παγκοσμίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- στην 299η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Πατρών
- στην 384η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Κρήτης
- στην 385η θέση παγκοσμίως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
- στην 414η θέση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
- στην 503η θέση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- στην 679η θέση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- στην 859η θέση το Πολυτεχνείο Κρήτης
Στην πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων στην κατάταξη κλείνει στην 873η θέση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κατάταξη «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026»
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