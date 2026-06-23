Το ΕΚΠΑ ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην έρευνα

Σε ποια θέση είναι στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή κατάταξη

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
ΕΚΠΑ: Στα 100 Κορυφαία Πανεπιστήμια Του Κόσμου Στην Έρευνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το ΕΚΠΑ κατατάσσεται 61ο παγκοσμίως στην έρευνα σύμφωνα με τον AD Scientific Index 2026.
  • Ανέβηκε κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία, ανάμεσα σε 19.592 ιδρύματα.
  • Κατέχει την 15η θέση μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και την 1η θέση στην Ελλάδα και Κύπρο.
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην 173η θέση, Πανεπιστήμιο Πατρών στην 299η.
  • Στην πρώτη δεκάδα των ελληνικών πανεπιστημίων περιλαμβάνονται 8 ιδρύματα.

Μία πολύ σημαντική διάκριση, η οποία  εδραιώνει  το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα από τα top 100 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026».

Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία, καταλαμβάνοντας την 61η θέση παγκοσμίως μεταξύ 19.592 Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών από 221 χώρες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη με βάση τον συνολικό δείκτη Total H-index των ερευνητών τους.

Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 15η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στην 1η  θέση μεταξύ των ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων για το 2026.

Ακολουθούν:

  • στην 173η θέση παγκοσμίως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • στην 299η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Πατρών
  • στην 384η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • στην 385η θέση παγκοσμίως το  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • στην 414η θέση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
  • στην 503η θέση το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • στην 679η θέση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • στην 859η θέση το Πολυτεχνείο Κρήτης

Στην πρώτη δεκάδα  των ελληνικών πανεπιστημίων και  ερευνητικών ινστιτούτων στην κατάταξη κλείνει στην 873η θέση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Κατάταξη «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026»

Το ΕΚΠΑ ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην έρευνα

Το ΕΚΠΑ ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην έρευνα

Το ΕΚΠΑ ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην έρευνα

Το ΕΚΠΑ ανάμεσα στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στην έρευνα

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