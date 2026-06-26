Λάρισα: Στη φυλακή για δύο μήνες ο 50χρονος για την ομηρία με τσεκούρι

Η πρώην σύζυγός του είχε panic button που φέρεται να μη λειτούργησε

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 50χρονος στη Λάρισα κρατούσε την πρώην σύζυγό του όμηρο με τσεκούρι και μπιτόνι εύφλεκτου υγρού, μεταδίδοντας ζωντανά μέσω Facebook.
  • Η γυναίκα είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα και είχε panic button, το οποίο δεν λειτούργησε κατά την ομηρία.
  • Ο δράστης καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση, εκ των οποίων θα εκτίσει μόνο 2 μήνες στις φυλακές Τρικάλων.
  • Ο 50χρονος είχε διαμάχες με την πρώην σύζυγό του για την επικοινωνία με τα παιδιά τους, 11 και 13 ετών.
  • Ο δράστης είναι γιος πρώην δημάρχου και είχε ιστορικό οξύθυμου χαρακτήρα και εξαρτήσεων.

Την ομηρία της γυναίκας του μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook ένας άντρας στη Λάρισα. Απειλούσε την πρώην σύζυγό του με ένα τσεκούρι και με ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό. Η ανταποκρίτρια του Star, Δήμητρα Τζιότζιου, εξασφάλισε τις εικόνες και όσα γίνονταν, μέσα και έξω από το διαμέρισμα.

Λάρισα: Κρατούσε όμηρο με τσεκούρι την πρώην του

Την ομηρία της γυναίκας του, σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook, έκανε ένας άντρας στη Λάρισα.

Ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του

Ο 50χρονος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του υπό την απειλή ενός τσεκουριού και ενός μπιτονιού με εύφλεκτο υγρό. Είχε ανοιχτή την κάμερα και μετέδιδε ζωντανά τις απειλές του.

Την ομηρία της γυναίκας του, σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook, έκανε ένας άντρας στη Λάρισα.

«Με είχε προειδοποιήσει το Σάββατο ότι θα βάλει σε όλα φωτιά. Την Τετάρτη τον είδα μέσα στο σπίτι μου να κρατάει μπιτόνι και τσεκούρι. Με απειλούσε, μου έκανε κεφαλοκλείδωμα», λέει η γυναίκα.

Την ομηρία της γυναίκας του, σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook, έκανε ένας άντρας στη Λάρισα

Ο 50χφρονος θεωρούσε ότι δικαστική απόφαση τον αδικούσε και χρειάστηκε να μιλήσει στο τηλέφωνο ακόμα και με την εισαγγελέα.

Η ανταποκρίτρια του Star, Δήμητρα Τζιότζιου, εξασφάλισε όλο το υλικό της ζωντανής μετάδοσης. Λίγο αργότερα, στο σημείο κλήθηκε διαπραγματευτής της Αστυνομίας, αλλά και ένας φίλος του 50χρονου.

Στη φυλακή για δύο μήνες ο 50χρονος για την ομηρία με τσεκούρι

Η 45χρονη απάντησε με δυσκολία στα ερωτήματα της έδρας για τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε στο σπίτι της, όπως είπε, από τον σύζυγό της που την κρατούσε όμηρο. Έδειξε, μάλιστα, φοβισμένη όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου ότι από τους 22 μήνες στους οποίους καταδικάστηκε o 50χρονος, θα εκτίσει μόνο τους δύο στις φυλακές Τρικάλων.

«Έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να τη βλάψω, μόνο να την απειλήσω. Εγώ κάλεσα την Αστυνομία» ήταν η αντίδραση του 50χρονου μετά τα όσα συνέβησαν.

Η 45χρονη είχε panic button - Δε λειτούργησε την ώρα της ομηρίας

Η ανταποκρίτρια του Star Δήμητρα Τζιότζιου, αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, πως η 45χρονη είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα στον πρώην σύζυγό της και πως είχε πάρει panic button. Ωστόσο, όπως υποστήριξε η 45χρονη, παρόλο που το πάτησε την ώρα της ομηρίας, δε λειτούργησε.

Η 45χρονη είχε panic button - Δε λειτούργησε την ώρα της ομηρίας

Ο 50χρονος είναι γιος πρώην δημάρχου και όλοι γνώριζαν τις διαμάχες που είχε με την πρώην σύζυγό του για την επικοινωνία με τα δύο ανήλικα αγόρια τους, 11 και 13 ετών.

Όσοι τον γνωρίζουν μιλούν για έναν άνθρωπο οξύθυμο, που είχε εξαρτήσεις.

Πριν από λίγους μήνες, ο 50χρονος φέρεται να πήγε στην επιχείρηση της γυναίκας και να την απείλησε.

Ο δράστης έκανε ευκαιριακές δουλειές και, μάλιστα, είπε ότι προχθές καθάριζε στα κασταναριά, και γι' αυτό είχε το τσεκούρι μαζί του την ώρα που μπήκε στο σπίτι.

Έδιωξε από το σπίτι τον γιο του για να κρατήσει όμηρο την πρώην σύζυγο 

Ο 50χρονος χτύπησε το κουδούνι και του άνοιξε ο μεγαλύτερος γιος του. Τού είπε να τηλεφωνήσει στη μητέρα του να γυρίσει σπίτι και, στη συνέχεια, έδιωξε τον 13χρονο για να πάει να του αγοράσει κάτι, ώστε να μείνει μόνος του στο σπίτι με τη γυναίκα.

Την έβαλε να καθίσει σε μία καρέκλα και της είπε ότι «τώρα θα δικάσω εγώ», καθώς φαίνεται να ήταν εξαγριωμένος με την απόφαση που του επέτρεπε μόνο τηλεφωνική επικοινωνία με τα παιδιά του.


 

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