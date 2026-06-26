Γενέθλια έχει σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η Μαρία Ηλιάκη, με τους συνεργάτες της στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς να της ετοιμάζουν διπλή έκπληξη, τόσο στον αέρα της εκπομπής όσο και αργότερα στο καμαρίνι της.

Από νωρίς το πρωί, η παρουσιάστρια βρέθηκε στο επίκεντρο των ευχών στο πλατό. Ο Κρατερός Κατσούλης κι η ομάδα της πρωινής εκπομπής τής ευχήθηκαν on air, δημιουργώντας ένα χαρούμενο και γιορτινό κλίμα.

Τι ακολούθησε πίσω από τις κάμερες

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν και μετά το τέλος της εκπομπής. Ενώ η Μαρία Ηλιάκη βρισκόταν στο καμαρίνι της, οι συνεργάτες της μπήκαν στον χώρο κρατώντας τούρτα γενεθλίων και της τραγούδησαν το καθιερωμένο «Χρόνια Πολλά».

Η Μαρία Ηλιάκη έδειξε τη συγκίνησή της για την κίνηση που ετοίμασε η ομάδα της. Ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες της για την αγάπη και την προσοχή τους και μοιράστηκε μαζί τους τη γιορτινή στιγμή.

Παλιότερη ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη με την κορούλα της

Μπορεί να μην είδαμε κεράκια, όμως η παρουσιάστρια στα 49 της χρόνια είναι στα καλύτερά της, με την κορούλα της Κατερίνα και τον σύζυγό της Στέλιο Μανουσάκη.