Γενέθλια έχει σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η Μαρία Ηλιάκη, με τους συνεργάτες της στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς να της ετοιμάζουν διπλή έκπληξη, τόσο στον αέρα της εκπομπής όσο και αργότερα στο καμαρίνι της.
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Από νωρίς το πρωί, η παρουσιάστρια βρέθηκε στο επίκεντρο των ευχών στο πλατό. Ο Κρατερός Κατσούλης κι η ομάδα της πρωινής εκπομπής τής ευχήθηκαν on air, δημιουργώντας ένα χαρούμενο και γιορτινό κλίμα.
Τι ακολούθησε πίσω από τις κάμερες
Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν και μετά το τέλος της εκπομπής. Ενώ η Μαρία Ηλιάκη βρισκόταν στο καμαρίνι της, οι συνεργάτες της μπήκαν στον χώρο κρατώντας τούρτα γενεθλίων και της τραγούδησαν το καθιερωμένο «Χρόνια Πολλά».
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Η Μαρία Ηλιάκη έδειξε τη συγκίνησή της για την κίνηση που ετοίμασε η ομάδα της. Ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες της για την αγάπη και την προσοχή τους και μοιράστηκε μαζί τους τη γιορτινή στιγμή.
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