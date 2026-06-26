Μαρία Ηλιάκη: Έχει γενέθλια - Η έκπληξη των συνεργατών της!

Τα πόσα έκλεισε η γνωστή παρουσιάστρια;

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη γιορτάζει τα 49α γενέθλιά της σήμερα, 26 Ιουνίου.
  • Οι συνεργάτες της στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς της ετοίμασαν διπλή έκπληξη, στον αέρα και στο καμαρίνι.
  • Ο Κρατερός Κατσούλης και η ομάδα της της ευχήθηκαν on air, δημιουργώντας γιορτινό κλίμα.
  • Μετά την εκπομπή, οι συνεργάτες της μπήκαν στο καμαρίνι με τούρτα και της τραγούδησαν 'Χρόνια Πολλά'.
  • Η Μαρία Ηλιάκη εξέφρασε τη συγκίνησή της και ευχαρίστησε την ομάδα της για την αγάπη τους.

Γενέθλια έχει σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου η Μαρία Ηλιάκη, με τους συνεργάτες της στην εκπομπή Νωρίς Νωρίς να της ετοιμάζουν διπλή έκπληξη, τόσο στον αέρα της εκπομπής όσο και αργότερα στο καμαρίνι της.

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Από νωρίς το πρωί, η παρουσιάστρια βρέθηκε στο επίκεντρο των ευχών στο πλατό. Ο Κρατερός Κατσούλης κι η ομάδα της πρωινής εκπομπής τής ευχήθηκαν on air, δημιουργώντας ένα χαρούμενο και γιορτινό κλίμα.

Μαρία Ηλιάκη: Έχει γενέθλια - Η έκπληξη των συνεργατών της!

Τι ακολούθησε πίσω από τις κάμερες

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν και μετά το τέλος της εκπομπής. Ενώ η Μαρία Ηλιάκη βρισκόταν στο καμαρίνι της, οι συνεργάτες της μπήκαν στον χώρο κρατώντας τούρτα γενεθλίων και της τραγούδησαν το καθιερωμένο «Χρόνια Πολλά».

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Η Μαρία Ηλιάκη έδειξε τη συγκίνησή της για την κίνηση που ετοίμασε η ομάδα της. Ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες της για την αγάπη και την προσοχή τους και μοιράστηκε μαζί τους τη γιορτινή στιγμή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Παλιότερη ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη με την κορούλα της

Μπορεί να μην είδαμε κεράκια, όμως η παρουσιάστρια στα 49 της χρόνια είναι στα καλύτερά της, με την κορούλα της Κατερίνα και τον σύζυγό της Στέλιο Μανουσάκη.

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