Νίκος Μουτσινάς - Μαρία Ηλιάκη: Το reunion και η απρόσμενη συνάντησή τους

Είχαν να βρεθούν από το 2017, όταν κόπηκε η εκπομπή «ΞαναΔέστε Τους»

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Μουτσινάς -Ηλιάκη: Το Reunion Και Η Απρόσμενη Συνάντησή Τους

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Ξάφνιασαν τους διαδικτυακούς τους φίλους ο Νίκος Μουτσινάς και η Μαρία Ηλιάκη σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, καθώς μετά από πάρα πολύ καιρό, συναντήθηκαν και έκαναν κοινές αναρτήσεις.

Συγκεκριμένα, οι δυο τους πόσταραν δύο stories, στα social media τους. Στο πρώτο, βλέπουμε να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα, με την Μαρία Ηλιάκη να λέει στον παρουσιαστή: «Μετά από τόσα χρόνια, να μην κάνω καμιά καλή πράξη;», με τον Νίκο Μουτσινά να συμπληρώνει: «Δε χρειάζεται, σε περπατάω εγώ, μου κάνεις τη χαρούμενη…».

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, του ανακοινώνει πως αποχωρεί από το βίντεο στο Instagram, ρωτώντας τον Nίκο Μουτσινά αν χάρηκε που την είδε: «Φεύγω εγώ τώρα, χάρηκες που με είδες;», με τον παρουσιαστή να ρωτά «Εσύ;». Φυσικά, η Μαρία Ηλιάκη απάντησε θετικά.

Ένα βίντεο reunion, όπως τόνισαν και οι δυο τους, καθώς η κοινή τους συνάντηση, έχει να συμβεί από τις 24 Φεβρουαρίου 2017, όταν κόπηκε η εκπομπή «ΞαναΔέστε Τους».

Στο δεύτερο Instastory, πόζαραν χαρούμενοι και ευδιάθετοι αποδεικνύoντας πως παρ’ όλο που έχουν χωριστεί οι δρόμοι τους επαγγελματικά, οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές.

Δες τη Μαρία Ηλιάκη να ποζάρει αγκαλιασμένη με τον Νίκο Μουτσινά:

ηλιακη μουτσινας
 

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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