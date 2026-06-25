Μαρία Ηλιάκη - Στέλιος Μανουσάκης: Βραδινή ρομαντική έξοδος στην Αθήνα

Δείτε το στιμιότυπο που δημοσίευσαν στα social media

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Μαρία Ηλιάκη: Αφιέρωσε on air το «Ωραία που είναι η νύφη μας» στη Φαίη Σκορδά / Βίντεο: Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης γιορτάζουν 8 χρόνια σχέσης.
  • Πραγματοποίησαν ρομαντική βραδινή έξοδο στην Αθήνα.
  • Το ζευγάρι δημοσίευσε στιγμές από την έξοδό τους στα social media.
  • Εμφανίστηκαν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, με λεζάντα "Its a date!".
  • Διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης μετρούν 8 χρόνια κοινής πορείας και δε διστάζουν σε κάθε ευκαιρία να απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Αυτή τη φορά, επέλεξαν να πραγματοποιήσουν μια χαλαρή, ρομαντική βραδινή έξοδο στην Αθήνα.

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A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki)

Το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο δε διστάζει να δημοσιεύει στα social media στιγμές από την καθημερινότητά του, απόλαυσε ένα χαλαρό και τρυφερό βράδυ, απαθανατίζοντας την έξοδό τους.

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Η Μαρία Ηλικάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης, εμφανίζονται χαμογελαστοί και αρκετά ευδιάθετοι, με τη λεζάντα του story να γράφει: «Its a date!». Το ζευγάρι, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Δείτε το story που δημοσίευσε η Μαρία Ηλιάκη:

Μαρία Ηλιάκη - Στέλιος Μανουσάκης: Βραδινή ρομαντική έξοδος στην Αθήνα

Φωτογραφία: Instagram.com
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