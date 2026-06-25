Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης μετρούν 8 χρόνια κοινής πορείας και δε διστάζουν σε κάθε ευκαιρία να απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Αυτή τη φορά, επέλεξαν να πραγματοποιήσουν μια χαλαρή, ρομαντική βραδινή έξοδο στην Αθήνα.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο δε διστάζει να δημοσιεύει στα social media στιγμές από την καθημερινότητά του, απόλαυσε ένα χαλαρό και τρυφερό βράδυ, απαθανατίζοντας την έξοδό τους.

Η Μαρία Ηλικάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης, εμφανίζονται χαμογελαστοί και αρκετά ευδιάθετοι, με τη λεζάντα του story να γράφει: «Its a date!». Το ζευγάρι, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Δείτε το story που δημοσίευσε η Μαρία Ηλιάκη:

Φωτογραφία: Instagram.com