Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ

Η σεζόν του μπάσκετ έχει ολοκληρωθεί, με τις ομάδες να κάνουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο και τους περισσότερους μπασκετμπολίστες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους, σε κάποιο νησί ή σε κάποιον εξωτικό προορισμό.

Αυτό δεν ισχύει όμως για τον Τόμας Γουόκαπ και τη σύζυγό του, Εστρέλλα Νούρι. Το αγαπημένο ζευγάρι δείχνει να περνάει καλά μέσα στην καλοκαιρινή Αθήνα, και αξιοποεί τον χρόνο του, κάνοντας βόλτες στο κέντρο.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε στο Κολωνάκι, να περπατούν μαζί με τον τετράποδο φίλο τους, δείχνοντας χαρούμενοι και ερωτευμένοι, όπως πάντα.

Φωτογραφία NDP

Ο Τόμας Γουόκαπ ολοκλήρωσε μία φανταστική χρονιά με τον Ολυμπιακό, κατακτώντας τόσο το Πρωτάθλημα Ελλάδας, όσο και την πολυπόθητη Euroleague, μέσα μάλισττα στο ΟΑΚΑ, την έδρα του Παναθηναϊκού. Σε λίγους μήνες, θα τεθεί ξανά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Ωστόσο, αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι έχει λάβει και την ελληνική υπηκοότητα, δύσκολα θα φύγει από τη χώρα μας, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του καριέρας.

Εστρέλλα Νούρι: Ποια είναι η εντυπωσιακή σύζυγος του Thomas Walkup

Εστρέλλα Νούρι και Τόμας Γουόκαπ, πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Πρωταθλήματος / Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Η Εστρέλα Νούρι, η οποία έχει σπουδάσει βιολογία και χημεία, εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός, ενώ παράλληλα ασχολείται και με το τραγούδι και το stand-up comedy. Έχει περσική καταγωγή, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία. Η 30χρονη ηθοποιός μιλάει άπταιστα τρεις γλώσσες: Φαρσί, Σουηδικά και Αγγλικά.

Σύμφωνα με το imdb.com, επιλέχθηκε από την Oprah Winfrey και την Ava Duvernay για έναν ρόλο στην υποψήφια για Emmy σειρά «Queen Sugar». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ηχογράφησε το πρώτο της single, το «Farari», το οποίο έγινε επιτυχία στη Μέση Ανατολή.