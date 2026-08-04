Έτοιμος για τη μεγάλη πορεία προς τα ...αστέρια ο Ολυμπιακός

Με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για τα αστέρια, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέχεν στο “Γ. Καραϊσκάκης” (21:00). Τα σχέδια του Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ και οι ανοικτές θέσεις για την ενδεκάδα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μίλησε για το τεράστιο κίνητρο που κρύβουν τέτοια παιχνίδια κι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος εν όψει του ματς.

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Ο Βάσκος τεχνικός θα κάνει με τη σειρά του ντεμπούτο στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί απευθείας στη League Phase του θεσμού.

Ο Σαντιάγκο Έσε έμεινε εκτός προπόνησης τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να μην είναι στην αποστολή, όπως και ο Γιώργος Μασούρας που ετοιμάζει βαλίτσες για τη Σαουδική Αραβία.

Η πιθανή ενδεκάδα

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Στο τέρμα, θα κάνει ντεμπούτο ο Πόποβιτς, με τον Μπρούνο να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Πιρόλα να παίζει δεξιός στόπερ. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ακόμα αμφίβολος, αλλά θέτει υποψηφιότητα για να ξεκινήσει.

Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Μαφέο είναι το φαβορί, αλλά ο Σάλιακας έχει πιθανότητες για βασικός. Ο Χρήστος Μουζακίτης θα είναι ο ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές στον άξονα, με τον Γκαρθία να φαντάζει ο πιθανότερος παίκτης για να τον συμπληρώσει.

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Υπάρχει η σκέψη να παίξει ο Τσικίνιο πλάι στον Μουζακίτη και να πάει στο “10” ο Ζότα Σίλβα. Από εκεί και πέρα οι τρεις θέσεις στην επίθεση μοιάζουν “κλειδωμένες”, με τον Μαρτίνς αριστερά, τον Ροντινέι δεξιά και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.