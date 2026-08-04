Ολυμπιακός: ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι των «ερυθρόλευκων» στα ...αστέρια

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Αθλητικα
Έτοιμος για τη μεγάλη πορεία προς τα ...αστέρια ο Ολυμπιακός

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Με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για τα αστέρια, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέχεν στο “Γ. Καραϊσκάκης” (21:00). Τα σχέδια του Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ και οι ανοικτές θέσεις για την ενδεκάδα.

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μίλησε για το τεράστιο κίνητρο που κρύβουν τέτοια παιχνίδια κι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος εν όψει του ματς.

Ολυμπιακός: ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι των «ερυθρόλευκων» στα ...αστέρια

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο Βάσκος τεχνικός θα κάνει με τη σειρά του ντεμπούτο στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί απευθείας στη League Phase του θεσμού.

Ο Σαντιάγκο Έσε έμεινε εκτός προπόνησης τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να μην είναι στην αποστολή, όπως και ο Γιώργος Μασούρας που ετοιμάζει βαλίτσες για τη Σαουδική Αραβία.

Η πιθανή ενδεκάδα

Ολυμπιακός: ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι των «ερυθρόλευκων» στα ...αστέρια

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Στο τέρμα, θα κάνει ντεμπούτο ο Πόποβιτς, με τον Μπρούνο να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Πιρόλα να παίζει δεξιός στόπερ. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ακόμα αμφίβολος, αλλά θέτει υποψηφιότητα για να ξεκινήσει.

Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Μαφέο είναι το φαβορί, αλλά ο Σάλιακας έχει πιθανότητες για βασικός. Ο Χρήστος Μουζακίτης θα είναι ο ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές στον άξονα, με τον Γκαρθία να φαντάζει ο πιθανότερος παίκτης για να τον συμπληρώσει.

Ολυμπιακός: ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι των «ερυθρόλευκων» στα ...αστέρια

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Υπάρχει η σκέψη να παίξει ο Τσικίνιο πλάι στον Μουζακίτη και να πάει στο “10” ο Ζότα Σίλβα. Από εκεί και πέρα οι τρεις θέσεις στην επίθεση μοιάζουν “κλειδωμένες”, με τον Μαρτίνς αριστερά, τον Ροντινέι δεξιά και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

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