Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει

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Λάκης Χαλκιάς: Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε ηλικία 82 ετών / Βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Χαλκιάς, σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής μουσικής παράδοσης, πέθανε σε ηλικία 82 ετών στις 2 Αυγούστου.
  • Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12:00, στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η σορός του θα είναι διαθέσιμη για προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων, δωρεές στην ΕΛΕΠΑΠ.
  • Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχαήλ Χαλκιάς, και ζητείται να μην χρησιμοποιείται το επίθετο Χαλκιόπουλος.

Φτωχότερος είναι από την Κυριακή 2 Αυγούστου ο ελληνικός πολιτισμός, καθώς σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης.

Με τη δωρική φωνή και τη λιτή εκφραστική του δύναμη, ο σπουδαίος ερμηνευτής υπηρέτησε για δεκαετίες το δημοτικό τραγούδι, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του χάρη στη βαθιά και ειλικρινή σχέση του με τις ελληνικές ρίζες.

Λάκης Χαλκιάς: Σίγησε στα 82 του χρόνια μια σπουδαία φωνή της ελληνικής μουσικής / NDP

Λάκης Χαλκιάς: Σίγησε στα 82 του χρόνια μια σπουδαία φωνή της ελληνικής μουσικής / NDP 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειάς του, το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη θα δοθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Για όσους επιθυμούν να του απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό, η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί.

Επιθυμία των δικών του ανθρώπων είναι, αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Παράλληλα, η οικογένεια σπεύδει να διευκρινίσει πως το πραγματικό όνομα του εκλιπόντος είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς, απευθύνοντας θερμή παράκληση να μην ξανααναφερθεί το εσφαλμένο επίθετο «Χαλκιόπουλος».

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