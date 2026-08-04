Φτωχότερος είναι από την Κυριακή 2 Αυγούστου ο ελληνικός πολιτισμός, καθώς σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης.
Με τη δωρική φωνή και τη λιτή εκφραστική του δύναμη, ο σπουδαίος ερμηνευτής υπηρέτησε για δεκαετίες το δημοτικό τραγούδι, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του χάρη στη βαθιά και ειλικρινή σχέση του με τις ελληνικές ρίζες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειάς του, το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη θα δοθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.
Για όσους επιθυμούν να του απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό, η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί.
Επιθυμία των δικών του ανθρώπων είναι, αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Παράλληλα, η οικογένεια σπεύδει να διευκρινίσει πως το πραγματικό όνομα του εκλιπόντος είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς, απευθύνοντας θερμή παράκληση να μην ξανααναφερθεί το εσφαλμένο επίθετο «Χαλκιόπουλος».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.