Λάκης Χαλκιάς: Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος καλλιτέχνης σε ηλικία 82 ετών / Βίντεο Alpha

Φτωχότερος είναι από την Κυριακή 2 Αυγούστου ο ελληνικός πολιτισμός, καθώς σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης.

Με τη δωρική φωνή και τη λιτή εκφραστική του δύναμη, ο σπουδαίος ερμηνευτής υπηρέτησε για δεκαετίες το δημοτικό τραγούδι, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του χάρη στη βαθιά και ειλικρινή σχέση του με τις ελληνικές ρίζες.

Λάκης Χαλκιάς: Σίγησε στα 82 του χρόνια μια σπουδαία φωνή της ελληνικής μουσικής / NDP

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειάς του, το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη θα δοθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Για όσους επιθυμούν να του απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό, η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί.

Επιθυμία των δικών του ανθρώπων είναι, αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). Παράλληλα, η οικογένεια σπεύδει να διευκρινίσει πως το πραγματικό όνομα του εκλιπόντος είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς, απευθύνοντας θερμή παράκληση να μην ξανααναφερθεί το εσφαλμένο επίθετο «Χαλκιόπουλος».