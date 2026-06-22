Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται

Ο Επαμεινώνδας Χρήστου από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας στο star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 11:43 Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Στάρμερ από πρωθυπουργός και πρόεδρος των Εργατικών
22.06.26 , 11:37 Μπουρδούμης για το Σόι: «Το κοινό μάς έδωσε το έναυσμα για να συνεχίσουμε»
22.06.26 , 11:33 DS AUTOMOBILES - FORMULA E - Sanya E-Prix: Τερματισμός στην πεντάδα
22.06.26 , 11:13 Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
22.06.26 , 11:02 ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» 60 ημερών για οριστική συμφωνία
22.06.26 , 11:01 Πόσο «καίει» την ώρα το κλιματιστικό; Η κατάλληλη θερμοκρασία για οικονομία
22.06.26 , 11:00 Αμαλία Κωστοπούλου: Η σπάνια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
22.06.26 , 10:47 Τόνια Σωτηροπούλου: To urban chic look της για βόλτα στην πόλη
22.06.26 , 10:46 Το Ίδρυμα «Μοιράζομαι» υποδέχεται τον Sadguru Sri Madhusudan στην Αθήνα
22.06.26 , 10:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σενάρια συνεργασίας σε εκπομπή - έκπληξη
22.06.26 , 10:00 Φιλαρμονική της Βιέννης: Προβολή στον Κήπο του Μεγάρου, στις 2 Ιουλίου
22.06.26 , 09:53 Κωνσταντίνος Βασάλος: Παίρνει θέση για την κόντρα του Λιάγκα με τον Fipster
22.06.26 , 09:30 «Ο Λιάγκας έχει δηλώσει ότι είναι άφιλος. Άδικη η αποχώρηση του Κατσαρίδη»
22.06.26 , 09:28 BMW iX3: Τι καινούργιο φέρνει
22.06.26 , 09:22 Καιρός: Kύμα καύσωνα στην Ευρώπη - Θα επηρεάσει και την Ελλάδα;
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
«Ο Λιάγκας έχει δηλώσει ότι είναι άφιλος. Άδικη η αποχώρηση του Κατσαρίδη»
Θρήνος για γνωστό δημοσιογράφο: Πνίγηκε ο αδελφός σε παραλία στα Χανιά
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα φροντιστήρια «Πουκαμισάς»
Ευθύμης Ζησάκης - Χρύσα Παπαλελούδη: Η πιο όμορφη βάφτιση για τον γιο τους!
Στ. Λεβεντάκη: Οι αναλήψεις με τις κάρτες της και το πιθανό ερωτικό κίνητρο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία με τη χρήση AI
Πρώτη Δημοσίευση: 22.06.26, 08:33
Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τα πρώτα πλωτά φράγματα για μέδουσες στον Ευβοϊκό - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν και οι μέδουσες αποτελούν φυσικό κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τα πυκνά σμήνη της συγκεκριμένης μέδουσας θεωρούνται «πονοκέφαλος» για τους λουόμενους, καθώς προκαλούν έντονο ερεθισμό στο δέρμα. 

Ο Επαμεινώνδας Χρήστου, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, εξηγεί στο star.gr ότι η παρουσία μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες είναι απολύτως φυσιολογική. Αναφέρει, μάλιστα, πως οι πληθυσμοί αυτοί συνήθως παραμένουν στην περιοχή όπου εμφανίζονται για δύο έως τρία χρόνια και στη συνέχεια εξαφανίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά.

Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Εύβοιας

«Το πρόβλημα δεν είναι όταν υπάρχουν μία ή δύο μέδουσες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν εμφανίζονται πυκνά σμήνη, ιδιαίτερα της μωβ μέδουσας, η οποία είναι η πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο και έχει την τάση να σχηματίζει μεγάλους πληθυσμούς», τονίζει.

Μωβ Μέδουσες: Πώς εμφανίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό

Σύμφωνα με τον κ. Χρήστου, το φαινόμενο που παρατηρείται φέτος δεν είναι καινούργιο.

«Εφιάλτης» για τις ελληνικές παραλίες οι μωβ μέδουσες: Πού εντοπίζονται

Όπως εξηγεί, το καλοκαίρι του 2025 μεμονωμένα άτομα μωβ μεδουσών εισήλθαν από το στενό των Ωρεών στον Βόρειο Ευβοϊκό. Εκεί φαίνεται ότι βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν έναν μόνιμο τοπικό πληθυσμό.

Έντονη παρουσία σμηνών μωβ μεδουσών εντοπίζεται στον Βόρειο Ευβοϊκό

Στον χάρτη φαίνονται οι περιοχές και οι παραλίες στον Βόρειο Ευβοϊκό που υπάρχουν σμήνη μωβ μεδουσών φέτος το καλοκαίρι

«Ο πληθυσμός που δημιουργήθηκε πέρσι παραμένει ενεργός. Από τις αρχές του 2026 έχουμε ήδη καταγραφές παρουσίας μεδουσών στην περιοχή και η εκτίμησή μας είναι ότι ο Βόρειος Ευβοϊκός θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», αναφέρει.

Σύρος: Τον τσίμπησε μωβ μέδουσα και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια σε ποιες παραλίες θα εμφανιστούν οι μέδουσες.

Τα σμήνη μωβ μεδουσών σύμφωνα με παρατηρήσεις επιστημόνων εμφανίζονται σε ένα μέρος κάθε 10 - 12 χρόνια - AP Images

Τα σμήνη μωβ μεδουσών σύμφωνα με παρατηρήσεις επιστημόνων εμφανίζονται σε ένα μέρος κάθε 10 - 12 χρόνια - AP Images

«Ο πληθυσμός βρίσκεται σε κεντρικά σημεία του κόλπου και ανάλογα με τους ανέμους μπορεί να μεταφερθεί το πρωί σε μία παραλία και το απόγευμα σε κάποια άλλη. Δεν υπάρχει σήμερα αξιόπιστο μοντέλο πρόβλεψης για την ακριβή τους μετακίνηση», εξηγεί ο κ. Χρήστου.

Μωβ μέδουσες: Ο χάρτης με τις πιο επικίνδυνες παραλίες

Γιατί η μωβ μέδουσα θεωρείται η πιο επικίνδυνη

Η μωβ μέδουσα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα είδη που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες για δύο βασικούς λόγους: είναι σχετικά μικρή και δύσκολα ορατή, ενώ διαθέτει μακριά νημάτια που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα δύο μέτρα.

Μωβ μέδουσες: «Ήταν σαν να μου έριξαν βιτριόλι»

«Μπορεί κάποιος να βρίσκεται σε απόσταση ενάμιση ή δύο μέτρων από τη μέδουσα και να έρθει σε επαφή με τα νημάτιά της χωρίς καν να την έχει δει», εξηγεί ο κ. Χρήστου.

Η μωβ μέδουσα θεωρείται η πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο - unsplash

Η μωβ μέδουσα θεωρείται η πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο - unsplash

Τα κνιδοκύτταρα που υπάρχουν πάνω στα πλοκάμια και τα νημάτιά της προκαλούν τον  ερεθισμό, η ένταση του οποίου εξαρτάται από αριθμό των κνιδοκυττάρων, δηλαδή με την ποσότητα της τοξίνης που θα έρθουμε σε επαφή.

«Όταν κάποιος πέσει μέσα σε πυκνό σμήνος, είναι πολύ δύσκολο να αποφύγει το τσίμπημα», τονίζει.

Πληθυσμιακές εξάρσεις Μωβ Μεδουσών: Ένα φαινόμενο που μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 10-12 χρόνια

Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ένα ιδιαίτερο μοτίβο στην εμφάνιση της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca).

Έντονη είναι η παρουσία μωβ μεδουσών στον Βόρειο Ευβοϊκό - pexels

Έντονη είναι η παρουσία μωβ μεδουσών στον Βόρειο Ευβοϊκό - pexels

Όπως σημειώνει ο κ. Χρήστου, οι εξάρσεις των πληθυσμών φαίνεται να επαναλαμβάνονται ανά περίπου 10 έως 12 χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί  ο λόγος.

Μωβ μέδουσες: Πού έχουν εμφανιστεί - Τι να κάνετε εάν σας τσιμπήσουν

«Πρόκειται για ένα μοτίβο που προκύπτει από τις παρατηρήσεις μας στις ελληνικές θάλασσες από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί επιστημονικά γιατί συμβαίνει, αλλά το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται», αναφέρει.

 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η ισχυρή παρουσία σμηνών μωβ μέδουσας συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την υπεραλίευση - unsplash

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η ισχυρή παρουσία σμηνών μωβ μέδουσας συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την υπεραλίευση - unsplash

Οι πληθυσμοί αυτοί συνήθως παραμένουν στην περιοχή όπου εμφανίζονται για δύο έως τρία χρόνια και στη συνέχεια εξαφανίζονται.

«Αν το μοτίβο συνεχίσει να ισχύει, τότε περιμένουμε ότι ο πληθυσμός θα είναι παρών και φέτος στον Βόρειο Ευβοϊκό, ενώ από το επόμενο διάστημα είτε θα μειωθεί σημαντικά είτε θα εξαφανιστεί», σημειώνει.

Μωβ μέδουσες: Η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι η κλιματική αλλαγή και η υπεραλίευση ευνοούν την αύξηση των πληθυσμών των μεδουσών.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών επιταχύνει τους ρυθμούς αναπαραγωγής τους, ενώ η υπεραλίευση μειώνει τους φυσικούς θηρευτές τους.

Τα σμήνη μωβ μεδουσών σύμφωνα με παρατηρήσεις επιστημόνων εμφανίζονται σε ένα μέρος κάθε 10 - 12 χρόνια - AP Images

Το τσίμπημα από μωβ μέδουσα προκαλεί έντονο πόνο, κοκκίνισμα, σημάδια από τα πλοκάμια της, κνησμό, ερεθισμό, κ.α. - unsplash

«Υπάρχουν ψάρια που τρέφονται με μέδουσες. Όταν οι πληθυσμοί αυτών των ψαριών μειώνονται λόγω υπεραλίευσης, οι μέδουσες βρίσκουν περισσότερο χώρο για να αναπτυχθούν», εξηγεί ο ερευνητής.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα σε ένα θερμό καλοκαίρι και στην ξαφνική εμφάνιση ενός μεγάλου πληθυσμού μεδουσών.

Μωβ Μέδουσες: Ποια συμπτώματα προκαλεί το τσίμπημά τους

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η επαφή με μωβ μέδουσα μπορεί να προκαλέσει:

Η εμφάνιση μεδουσών είναι φυσιολογική, το πρόβλημα είναι τα πυκνά σμήνη - AP Images

Η εμφάνιση μεδουσών είναι φυσιολογική, το πρόβλημα είναι τα πυκνά σμήνη - AP Images
  • Έντονο πόνο και αίσθημα καύσου
  • Κοκκίνισμα του δέρματος
  • Εμφάνιση του αποτυπώματος των πλοκαμιών στο δέρμα
  • Κνησμό και ερεθισμό
  • Ναυτία
  • Κεφαλαλγία
  • Ταχυκαρδία
  • Εμετό ή διάρροια
  • Δύσπνοια και βρογχόσπασμο σε σοβαρότερες περιπτώσεις

Oi ειδικοί προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ερεθισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονος και να αφήσει σημάδια στο δέρμα για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται

Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων όπως πτώση πίεσης, γενικευμένο εξάνθημα, βραχνάδα, δυσκολία στην αναπνοή ή διαταραχές συνείδησης, απαιτείται άμεση μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα

Οι ειδικοί συστήνουν:

  • Να απομακρύνετε προσεκτικά τα πλοκάμια χωρίς γυμνά χέρια.
  • Να ξεπλύνετε την περιοχή μόνο με θαλασσινό νερό.
  • Να μην χρησιμοποιήσετε γλυκό νερό ή ξύδι.
  • Να εφαρμόσετε πάγο ή κρύες κομπρέσες.
  • Να χρησιμοποιήσετε κορτιζονούχο κρέμα ή αντιισταμινικό, κατόπιν ιατρικής συμβουλής.
  • Να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα είναι έντονα.

Ο κ. Χρήστου προσθέτει μία ακόμη χρήσιμη συμβουλή για τους λουόμενους.

«Καλό είναι να υπάρχει στο τσαντάκι της παραλίας λίγη μαγειρική σόδα. Ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και θαλασσινού νερού σε αναλογία 1 προς 1 μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της δράσης της τοξίνης και να ανακουφίσει τον ερεθισμό», εξηγεί.

Μωβ Μέδουσες: Πώς μπορούν να ενημερώνονται οι λουόμενοι

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου ή διαχείρισης των φυσικών πληθυσμών μεδουσών στη θάλασσα.

Η καλύτερη άμυνα για τους λουόμενους είναι η ενημέρωση.

«Σήμερα υπάρχουν αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες και τοπικές αναφορές που ενημερώνουν για την παρουσία μεδουσών. Πολύτιμη είναι και η πληροφορία από τους ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από όλους αν υπάρχουν μέδουσες σε κάποια παραλία», καταλήγει ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι ο Βόρειος Ευβοϊκός θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο του φαινομένου και τους επόμενους μήνες, οι λουόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται πριν επισκεφθούν τις παραλίες της περιοχής και να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση τσιμπήματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΩΒ ΜΕΔΟΥΣΕΣ
 |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ
 |
ΕΛΚΕΘΕ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top