Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Εύβοιας

Σε έξαρση οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες: Σε ποιες παραλίες εμφανίζονται / MEGA

Ανησυχία προκαλούν οι μωβ μέδουσες που έχουν γεμίσει της παραλίες στην Εύβοια.

Το Σάββατο (09.08.2025) φωτογραφίες στο evima.gr δείχνουν δεκάδες μωβ μέδουσες στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην ακτογραμμή των παραλιών Κουρέντι και Παπαθανασίου, στη Χαλκίδα.

Παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες, αρκετοί ;ήταν εκείνοι που συνέχισαν να κολυμπούν, αψηφώντας τον κίνδυνο επαφής με το τσίμπημα της μωβ μέδουσας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, ερεθισμό και αλλεργικές αντιδράσεις.

Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο, ερεθισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις/Photo evima.gr

Η εμφάνιση της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca) παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τις μέδουσες και να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές αρχές σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης.

Οδηγίες του ΕΟΔΥ σε περίπτωση τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

Ο ΕΟΔΥ εξηγεί πως οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή – τσίμπημα από τη μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της μέδουσας, ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.

Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων (σπάνια) όπως : υπόταση, βράχος φωνής, εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα – εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης, έμετος, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα:

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια . Όχι, όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

. Όχι, όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί. Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα. Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα. Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και τη φαγούρα.

Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και τη φαγούρα. Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος. Τέλος, αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας

