Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Εύβοιας

Τι προκαλεί το τσίμπημα μιας μωβ μέδουσας -

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 23:33 Νέστορας MasterChef: Κολοκυθάκια αυγολέμονο!
09.08.25 , 23:26 Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Εύβοιας
09.08.25 , 22:43 Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου
09.08.25 , 22:39 Απόψε η αυγουστιάτικη πανσέληνος – Ανοικτοί 114 αρχαιολογικοί χώροι
09.08.25 , 22:20 Μέχρι την Τετάρτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του «Hot-Dry-Windy»
09.08.25 , 21:23 «Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι
09.08.25 , 21:20 Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα
09.08.25 , 20:51 Route 360: Ο Κώστας ξυρίζεται για τη βόλτα στο Los Roques
09.08.25 , 20:43 Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 20:34 Επικίνδυνο 48ωρο για φωτιά - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
09.08.25 , 20:24 Route 360: Ψάχνοντας στον βυθό το άγαλμα της Παναγίας!
09.08.25 , 20:12 Route 360: Το πλήρωμα επισκέπτεται το καταφύγιο με τις χελώνες!
09.08.25 , 20:11 Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος
09.08.25 , 19:46 Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!
09.08.25 , 18:12 Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν σπίτια
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: evima.gr
Σε έξαρση οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες: Σε ποιες παραλίες εμφανίζονται / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανησυχία προκαλούν οι μωβ μέδουσες που έχουν γεμίσει της παραλίες στην Εύβοια.

Το Σάββατο (09.08.2025) φωτογραφίες στο evima.gr δείχνουν δεκάδες μωβ μέδουσες στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην ακτογραμμή των παραλιών Κουρέντι και Παπαθανασίου, στη Χαλκίδα.

Παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες, αρκετοί ;ήταν εκείνοι που συνέχισαν να κολυμπούν, αψηφώντας τον κίνδυνο επαφής με το τσίμπημα της μωβ μέδουσας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, ερεθισμό και αλλεργικές αντιδράσεις.

Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο, ερεθισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις

Το τσίμπημα της μωβ μέδουσας μπορεί να προκαλέσει ισχυρό πόνο, ερεθισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις/Photo evima.gr

Η εμφάνιση της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca) παρατηρείται ολοένα και πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με τις μέδουσες και να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές αρχές σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης.

«Εφιάλτης» για τις ελληνικές παραλίες οι μωβ μέδουσες: Πού εντοπίζονται

Οδηγίες του ΕΟΔΥ σε περίπτωση τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

Ο ΕΟΔΥ εξηγεί πως οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή – τσίμπημα από τη μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της μέδουσας, ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.

Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων (σπάνια) όπως : υπόταση, βράχος φωνής, εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα – εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης, έμετος, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που σας τσιμπήσει μωβ μέδουσα:

  • Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι, όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.
  • Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, γεμίστε τη χούφτα σας με άμμο και τρίψτε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.
  • Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.
  • Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και τη φαγούρα.
  • Πάρτε κάποιο χάπι αντιισταμινικό. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.
  • Τέλος, αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας
     
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΩΒ ΜΕΔΟΥΣΕΣ
 |
ΕΥΒΟΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top