«Τσιμέντωσαν» Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του στα ΗΑΕ

Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο «φως» για την άγρια δολοφονία του Ρώσου απατεώνα κρυπτονομισμάτων Ρομάν Νόβακ και της γυναίκας του, Άννα, στο Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι φέρεται να βασανίστηκε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια να θάφτηκε «τσιμεντωμένο» μέσα στην έρημο.

Ο Νόβακ και η σύζυγός του εξαφανίστηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, με τις Αρχές να εντοπίζουν τις σορούς τους εβδομάδες αργότερα, σε απομονωμένη περιοχή. Ρωσικά μέσα αναφέρουν πως το ζευγάρι βρέθηκε θαμμένο μέσα σε τσιμέντο, με την Komsomolskaya Pravda να κάνει λόγο για μια «απίστευτα βίαιη εκτέλεση», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Οι Αρχές των ΗΑΕ εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο οι σοροί να μεταφερθούν στη Ρωσία για περαιτέρω εξετάσεις και την τελική ταφή.

Ποιος ήταν ο Ρομάν Νόβακ: Η καταδίκη για απάτες

Ο Ρώσος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει ξανά τη δικαιοσύνη. Το 2020 καταδικάστηκε για απάτη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή και εγκαταστάθηκε στα ΗΑΕ.

Εκεί δημιούργησε την εφαρμογή κρυπτονομισμάτων Fintopio, μέσω της οποίας φέρεται να συγκέντρωσε τουλάχιστον 430.000.000 ευρώ από επενδυτές, κεφάλαια που, σύμφωνα με τις Αρχές, πιθανόν αποτέλεσαν το κίνητρο των δραστών.

Όπως δήλωσε η Σβετλάνα Πετρένκο της Ρωσικής Ερευνητικής Επιτροπής, οι απαγωγείς είχαν οργανώσει σχολαστικά το σχέδιό τους, νοικιάζοντας οχήματα και χώρους κράτησης. Μετά τη δολοφονία, φρόντισαν να διασκορπίσουν μαχαίρια και προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Η υπόθεση οδήγησε τις ρωσικές Αρχές σε τρεις υπόπτους, Ρώσους πολίτες, ανάμεσά τους και ένας πρώην αστυνομικός. Οι συλληφθέντες επέστρεψαν από τα ΗΑΕ στην Αγία Πετρούπολη, όπου και τέθηκαν υπό κράτηση. Δύο από αυτούς έχουν ήδη ομολογήσει, ενώ ο τρίτος επιμένει πως δεν έχει σχέση με το έγκλημα.

Οι ανακριτικές υπηρεσίες στη Ρωσία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν κι άλλες συλλήψεις, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.