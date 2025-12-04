Είδαμε την παράσταση Η Kατσαρίδα Κ. του Μ. Ιορδάνου με τη Σοφία Καζαντζιάν

Ένας μονόλογος που... δεν πάει ο νους σου!

Σε ένα (σχεδόν) σκοτεινό υπόγειο στο Studio του θεάτρου Αργώ, κατοικεί μια... κατσαρίδα! Ίσως η πιο φαντασμαγορική κατσαρίδα που είδατε ποτέ. Σίγουρα η πιο ταλαντούχα. Ποια την ενσαρκώνει; Η Σοφία Καζαντζιάν που με το ταλέντο της στην υποκριτική, τον χορό και το τραγούδι για 70 λεπτά δε σε αφήνει να πάρεις ανάσα.

Με αφορμή το διάσημο βιβλίο του Φραντς Κάφκα, Η μεταμόρφωση, που ακόμα κι αν δεν έχεις διαβάσει έχεις ακούσει, η ηρωίδα σε σκηνοθεσία του Μάριου Ιορδάνου, μεταμορφώνεται από κατσαρίδα στον διάσημο Τσέχο συγγραφέα με τη σπασμένη καρδιά! Κι εκεί αρχίζουν όλα σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αστείο, γλυκόπικρο και βαθύ.

Είδαμε την παράσταση Η Kατσαρίδα Κ. του Μ. Ιορδάνου με τη Σοφία Καζαντζιάν

Η ερμηνεία της Σοφίας Καζαντζιάν στο Η Κατσαρίδα Κ. (Το «Κ» από τον Κάφκα) είναι ακριβώς αυτό που θέλει το καλό θέατρο. Υποδύεται όλους τους ρόλους εμπνευσμένους από τα έργα του Κάφκα (Η Δίκη, Ο Πύργος, Ο καλλιτέχνης της πείνας, Γράμμα στον πατέρα, Γράμματα στη Μιλένα, Στη σωφρονιστική αποικία, Αναφορά σε μία ακαδημία, Τα ημερολόγια, Το κτίσμα) κι άλλων διάσημων συγγραφέων όπως Νίτσε, Ίψεν, Καμύ και Ντοστογιέφσκι. Παίζει κωμωδία, δράμα, γκροτέσκο, κάνει σωματικό θέατρο κι αλλάζει πρόσωπα με μοναδικό τρόπο από το πρώτο λεπτό. Για να μην πω από την ανακοίνωση για την απενεργοποίηση των κινητών.

Κάποια στιγμή στην πλοκή μπαίνει και το τραγούδι, ένα ακόμα από τα δυνατά σημεία της Καζαντζιάν, ολοκληρώνοντας αυτή την πανδαισία επί σκηνής!

Είδαμε την παράσταση Η Kατσαρίδα Κ. του Μ. Ιορδάνου με τη Σοφία Καζαντζιάν

Η σκηνοθεσία του Μάριου Ιορδάνου, που είναι κι η φωνή του... Θεού, είναι καταιγιστική, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο όλα τα ταλέντα της πρωταγωνίστριας. Το εξαιρετικό κείμενο ανήκει στο ζευγάρι στη ζωή, αλλά και στη σκηνή.

Η επιμέλεια του σκηνικού και της ενδυματολογίας από τον Βαλεντίνο Βαλάση είναι υποδειγματική, με την πρωταγωνίστρια να εκμεταλλεύεται στο έπακρο κάθε σπιθαμή της σκηνής, αλλά και των props. Μέχρι και... τάφο του Κάφκα θα δείτε. Σημαντικό κομμάτι της παράστασης η μουσική, αλλά κι ο φωτισμός (κι αυτά του Μάριου Ιορδάνου).

Ο Μάριος Ιορδάνου σκηνοθετεί τη Σοφία Καζαντζιάν στην παράσταση Η Kατσαρίδα Κ. που έγραψαν οι ίδιοι

Ο Μάριος Ιορδάνου σκηνοθετεί τη Σοφία Καζαντζιάν στην παράσταση Η Kατσαρίδα Κ. που έγραψαν οι ίδιοι

Η Κατσαρίδα Κ. είναι -χωρίς υπερβολή- από τις καλύτερες θεατρικές προτάσεις αυτού του χείμωνα, ακόμα και για όσους «φοβούνται» τους μονολόγους. Η Σοφία Καζαντζιάν είναι η φωνή, το σώμα.. η ψυχή της!

Είδαμε την παράσταση Η Kατσαρίδα Κ. του Μ. Ιορδάνου με τη Σοφία Καζαντζιάν

Θέατρο Αργώ (Αργώ studio)
Ελευσινίων 13-15, Αθήνα 
Τηλ: 210 – 5201684

Συντελεστές

Κείμενο: Σοφία Καζαντζιάν - Μάριος Ιορδάνου
Σκηνοθεσία/Μουσική επιμέλεια & Σύνθεση/Σχεδιασμός φωτισμού: Μάριος Ιορδάνου
Σκηνογραφία/ ενδυματολογία: Βαλεντίνο Βαλάσης
Βοηθός σκηνοθέτη/ σχεδιασμός αφίσας: Μελπομένη Φιλίππου
Φωτογραφίες: Νίκος Ζαχαρόπουλος
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Ερμηνεία: Σοφία Καζαντζιάν

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο 21:00 & Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 70’

Εισιτήρια
Στο more.com: Η ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ Κ. 
14 € γενική είσοδος | 12 € ΑμεΑ, ατέλειες ηθοποιών, άνω των 65

