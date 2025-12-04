Κυπαρισσία: Απήγαγαν κτηνίατρο, τον λήστεψαν και τον άφησαν στην ερημιά

Θύμα απαγωγής και ληστείας έπεσε το βράδυ της Τρίτης ένας 47χρονος κτηνίατρος στην Κυπαρισσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις άγνωστοι τον ακινητοποίησαν όταν έμπαινε στο σπίτι του και τον έβαλαν με τη βία μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Τον οδήγησαν σε ερημική παραλία, όπου με τη χρήση σωματικής βίας τους αποκάλυψε πού είχε κρυμμένα περίπου 200.000 ευρώ στο πατρικό του στα Σεπόλια Αττικής.

Στη συνέχεια δύο από τους δράστες πήραν τα κλειδιά του και πήγαν στο σπίτι του στην Κυπαρισσία, ενώ ο κτηνίατρος παρέμεινε στην ερημική παραλία μαζί με τους άλλους δύο. Λίγο αργότερα επέστρεψαν έχοντας αποσπάσει περίπου 25.000 ευρώ.

Οι δράστες μαζί με το θύμα κινήθηκαν προς αγροτική περιοχή στο Βασιλικό Οιχαλίας κι εκεί τον εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή, παίρνοντας μαζί τους και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Οι απαγωγείς εγκατέλειψαν τον 47χρονο κτηνίατρο σε απομακρυσμένο σημείο και ο ίδιος περπάτησε αρκετά μέχρι να βρει βοήθεια

Ο 47χρονος προσποιήθηκε ότι βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και ότι κινδυνεύει η ζωή του, κι έτσι οι απαγωγείς του τον εγκατέλειψαν.

Λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ έφτασε ξυπόλυτος και καλυμμένος με λάσπες στο καφενείο του χωριού Βασιλικό, όπου ζήτησε βοήθεια και ειδοποίησε τις Αρχές.

Κυπαρισσία: Στο μικροσκόπιο δύο αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες

Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας συνεχίζει τις έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν δύο οχήματα που καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή της Κυπαρισσίας, το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απαγωγή, και τα οποία φαίνεται να έφεραν πλαστές πινακίδες.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν και επεξεργάζονται βιντεοληπτικό υλικό από την επιχείρηση του 47χρονου, από σημεία γύρω από την οικία του, αλλά και από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι και το Βασιλικό Οιχαλίας, όπου τελικά εγκατέλειψαν το θύμα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι κακοποιοί έδρασαν με επαγγελματικό τρόπο και χρησιμοποίησαν ακόμα και χλωρίνη μέσα στο σπίτι του 47χρονου για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Οι τέσσερις άνδρες σχεδίαζαν να μεταφέρουν τον 47χρονο στην Αθήνα, προκειμένου να τους οδηγήσει στο σημείο όπου θεωρούσαν πως είχε κρύψει τα χρήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν και πρόσωπα από το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 47χρονου, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την απαγωγή. Παράλληλα λαμβάνονται συνεχώς νέες καταθέσεις από το θύμα, ενώ αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.