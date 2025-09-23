Απαγωγή 15χρονου Θεσσαλονίκη: «Με έβαλαν σε λευκό βαν και με απείλησαν»

Στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, ένα αγόρι 15 ετών, κατήγγειλε ότι πηγαίνοντας σχολείο, δύο άτομα τον έβαλαν με τη βία σε βαν, τον χτύπησαν, τον λήστεψαν και ζήτησαν να τους δώσει 10.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 18χρονος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει η Λευκή Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Σε βάρος του 18χρoνου, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρα εκβίασης, όλα κατά συναυτουργία καθως σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος υπήρχε και συνεργός. O 18χρονος θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 15χρονος στις αρχές παρουσία ειδικού ψυχολόγου, όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας. Όπως είπε, την ώρα που πήγαινε σχολείο σταμάτησε δίπλα του ένα λευκό βαν και τότε οι δύο δράστες που φορούσαν full face τον επιβίβασαν με τη βία στο όχημα και τον μετέφεραν σε ερημική δασική περιοχή κοντά σε ένα εκκλησάκι.

Εκεί φέρεται να τον χτύπησαν και του πήραν 50 ευρώ, το κινητό τηλέφωνο και τη ζακέτα που φορούσε. Μάλιστα του είπαν ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα πρέπει να τους δώσει 10.000 ευρώ. Τον απείλησαν δε ότι θα τον σκοτώσουν αν μιλήσει στην αστυνομία.

O 15χρονος υποστήριξε ότι αναγνώρισε τον 18χρονο γιατί τον ήξερε και μάλιστα δύο μέρες νωρίτερα του είχε ζητήσει 500 ευρώ.

Πώς ξέφυγε ο 15χρονος από τα χέρια των απαγωγέων

Κοντά στο σημείο όπου οι δύο δράστες κρατούσαν τον 15χρονο πέρασε κάποια στιγμή ένα πυροσβεστικό όχημα. Τότε το αγόρι υποστήριξε ότι στο όχημα βρισκόταν ο πατέρας του που είναι πυροσβέστης και πως τον έψαχνε, με αποτέλεσμα οι δυο δράστες να τον αφήσουν λίγα μέτρα πιο κάτω.

Η αστυνομία αναζητά το δεύτερο άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην απαγωγή.

