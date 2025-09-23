Απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000€

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα στη Βόλβη Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι άρπαξαν έναν 15χρονο την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό βαν του έκοψε τον δρόμο. Δύο άνδρες βγήκαν από το βαν, τον άρπαξαν και τον απήγαγαν. Όπως έγινε γνωστό, τον μετέφεραν σε άγνωστη τοποθεσία κι εκεί τον ξυλοκόπησαν άσχημα και του πήραν τα χρήματα που είχε πάνω του.

Στη συνέχεια, λίγο πριν τον αφήσουν ελεύθερο, του ζήτησαν να τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και τον απείλησαν ότι αν δεν τους τα έδινε ή πήγαινε στην αστυνομία, τότε θα τον σκότωναν.

Ο 15χρονος επέστρεψε έντρομος στο σπίτι του και μαζί με τους γονείς του έκαναν καταγγελία στην αστυνομία. Μετά από έρευνα συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος πριν λίγες μέρες τον είχε απειλήσει για να του δώσει 500 ευρώ.

Ο δεύτερος κουκουλοφόρος αναζητείται. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου για τα τραύματα που του προκάλεσαν οι δύο κουκουλοφόροι.

