Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τις αρπαγές βρεφών

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά και στη συνέχεια ομολόγησε πως είναι ο υπεύθυνος για την αρπαγή μωρού από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια τον περασμένο Μάιο.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για αρπαγή κατά συρροή, καθώς και για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Η υπεράσπιση του 17χρονου επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία θα εξεταστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται πιθανό η ανακρίτρια να διατάξει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διαπιστωθεί η ψυχική κατάσταση του 17χρονου.

Το απόγευμα της περασμένη Πέμπτης οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 17χρονο. Εκείνος παραδέχθηκε κυνικά ότι άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και στη συνέχεια το εγκατέλειψε μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο στην οδό Καλλιρόης γιατί, όπως είπε «δε χωνεύω τους γύφτους».

Ο νεαρός εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας στον Πειραιά που τον έπιασε να σπρώχνει ένα παιδικό καρότσι.

Τον περασμένο Μάιο, είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό έξω από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε παρατήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

Τον περασμένο Ιούνιο ο 17χρονος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες ότι παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορείο κι έπαιρνε χρήματα από τους επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο.

