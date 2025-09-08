Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τις αρπαγές βρεφών

Η υπεράσπιση επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την αρπαγή βρέφους 30 ημερών από το κέντρο του Πειραιά και στη συνέχεια ομολόγησε πως είναι ο υπεύθυνος για την αρπαγή μωρού από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια τον περασμένο Μάιο. 

Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για αρπαγή κατά συρροή, καθώς και για το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Η υπεράσπιση του 17χρονου επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία θα εξεταστούν. 

Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται πιθανό η ανακρίτρια να διατάξει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να διαπιστωθεί η ψυχική κατάσταση του 17χρονου.

«Δε χωνεύω τους Ρομά»: Βίντεο με τον 17χρονο μετά την αρπαγή του βρέφους

Το απόγευμα της περασμένη Πέμπτης οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 17χρονο. Εκείνος παραδέχθηκε κυνικά ότι άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και στη συνέχεια το εγκατέλειψε μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο στην οδό Καλλιρόης γιατί, όπως είπε «δε χωνεύω τους γύφτους».

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Ο νεαρός εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας στον Πειραιά που τον έπιασε να σπρώχνει ένα παιδικό καρότσι. 

Τον περασμένο Μάιο, είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό έξω από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε παρατήσει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο. 

Τον περασμένο Ιούνιο ο 17χρονος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες ότι παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορείο κι έπαιρνε χρήματα από τους επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο. 
 

