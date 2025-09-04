Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Συνελήφθη γυναίκα, που λέει ότι είναι η μητέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.25, 08:28
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα μωρό 30 ημερών βρέθηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης κοντά στην Ακρόπολη. Η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα του και κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό το βρήκε μια 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, νωρίτερα το είχε παραδώσει η μητέρα του σε έναν άγνωστο που βρήκε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ για να κάνει τα ψώνια της. 

Άλιμος: Βρέφος βρέθηκε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης η 54χρονη, ενώ περπατούσε επί της οδού Καλλιρόης, βρήκε σε ένα πάρκο ένα καρότσι σούπερ μάρκετ μέσα από το οποίο ακούγονταν κλάματα μωρού. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

«Είχε γίνει μπλε από το κλάμα»: Συγκινεί ο αστυνομικός που βρήκε το βρέφος

Την ίδια ώρα, μία γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων και ανέφερε πως λίγες ώρες πριν, κι ενώ ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, έδωσε το παιδί της σε έναν άγνωστο άνδρα για να κάνει τα ψώνια της. Εκείνος, όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το άρπαξε κι εξαφανίστηκε.

Άλιμος: Κάμερες «έπιασαν» τον άνδρα να αρπάζει το μωρό από το σούπερ μάρκετ

Ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί αν όντως η συγκεκριμένη γυναίκα είναι η μητέρα του βρέφους. 

Άλιμος: Γιαγιά και απαγωγέας είχαν πάει σε δύο σούπερ μάρκετ την ίδια μέρα

Στις αρχές του καλοκαιριού συνέβη ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή της Ομόνοιας. Τότε, είχε βρεθεί ένα μωρό εγκαταλελειμμένο δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στον Άλιμο. 

Άλιμος: Αυτός είναι ο  άνδρας που φέρεται να απήγαγε το βρέφος!

Μετά τον εντοπισμό του μωρού και πάλι είχε εμφανιστεί μια γυναίκα Ρομά και είχε καταγγείλει ότι παρέδωσε το μωρό της σε έναν άγνωστο μέσα στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει κι εκείνος το πήρε και εξαφανίστηκε. 

Άλιμος: Κύκλωμα αγοραπωλησίας βρεφών πίσω από την αρπαγή μωρού;

Τότε η αστυνομία ερευνούσε το ενδεχόμενο να πρόκειται για κύκλωμα εμπορίας βρεφών, ενώ η μητέρα του βρέφους είχε βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΩΡΟ
 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ
 |
ΑΡΠΑΓΗ
 |
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top