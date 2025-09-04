Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Ένα μωρό 30 ημερών βρέθηκε εγκαταλελειμμένο μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης κοντά στην Ακρόπολη. Η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα του και κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό το βρήκε μια 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, νωρίτερα το είχε παραδώσει η μητέρα του σε έναν άγνωστο που βρήκε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ για να κάνει τα ψώνια της.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης η 54χρονη, ενώ περπατούσε επί της οδού Καλλιρόης, βρήκε σε ένα πάρκο ένα καρότσι σούπερ μάρκετ μέσα από το οποίο ακούγονταν κλάματα μωρού. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Την ίδια ώρα, μία γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Καμινίων και ανέφερε πως λίγες ώρες πριν, κι ενώ ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, έδωσε το παιδί της σε έναν άγνωστο άνδρα για να κάνει τα ψώνια της. Εκείνος, όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το άρπαξε κι εξαφανίστηκε.

Ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί αν όντως η συγκεκριμένη γυναίκα είναι η μητέρα του βρέφους.

Στις αρχές του καλοκαιριού συνέβη ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή της Ομόνοιας. Τότε, είχε βρεθεί ένα μωρό εγκαταλελειμμένο δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στον Άλιμο.

Μετά τον εντοπισμό του μωρού και πάλι είχε εμφανιστεί μια γυναίκα Ρομά και είχε καταγγείλει ότι παρέδωσε το μωρό της σε έναν άγνωστο μέσα στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει κι εκείνος το πήρε και εξαφανίστηκε.

Τότε η αστυνομία ερευνούσε το ενδεχόμενο να πρόκειται για κύκλωμα εμπορίας βρεφών, ενώ η μητέρα του βρέφους είχε βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.