Αγρότες: Κρίσιμη συνεδρίαση στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας

Μετά την πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μαξίμου

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση Βίντεο Star
Διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού των μπλόκων των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00. Η απόφαση των αγροτών αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση.

Λάρισα: Τρακτέρ και σανό έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ

Αν επικρατήσει η λογική της συνεννόησης, έστω και με σαφώς ορισμένες «κόκκινες γραμμές», τα αιτήματα των μπλόκων θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φανεί αν οι αγροτοσυνδικαλιστές επιλέγουν τη συνέχιση της σκληρής γραμμής.

Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια

Την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Η πρωτοβουλία παραπέμπει στο πρότυπο αντίστοιχης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί το 2024, ωστόσο συνοδεύεται και από σαφές μήνυμα ευθύνης προς τους αγρότες, καθώς υπονοείται ότι η μη προσέλευση στο ραντεβού θα τους καταστήσει υπόλογους για την παρατεταμένη κοινωνική ταλαιπωρία.

Σημάδια συνεννόησης με τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης  

Την ίδια στιγμή, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δείχνουν σημάδια υποχώρησης από τις κινητοποιήσεις, μετά το διπλό ραντεβού που είχαν τις προηγούμενες ημέρες στην Αντιπροεδρία της κυβέρνησης.

Αγρότες: Προς αναστολή κινητοποιήσεων στην Κρήτη

Πλέον, το βάρος των εξελίξεων μεταφέρεται στα μπλόκα. Από τη σημερινή συζήτηση του Συντονιστικού θα φανεί αν υπάρχει πραγματική διάθεση διαλόγου με την κυβέρνηση ή αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αμετάβλητες.

Στο παρασκήνιο αναμένεται, πάντως, έντονος κύκλος διαβουλεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής στο Μαξίμου. Συνεργάτες του πρωθυπουργού εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα, τονίζοντας ωστόσο ότι από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαντλήσει τα περιθώρια δηλώνοντας πλήρη διαθεσιμότητα για διάλογο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

