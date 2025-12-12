Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα προχώρησαν αγρότες το απόγευμα της Παρασκευής.

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας με τα τρακτέρ τους μετέβησαν έξω από γραφεία βουλευτών για να διαμαρτυρηθούν. Ομάδα αγροτών πέταξε σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνoυ.

Όπως είπαν ήταν μια συμβολική κίνηση για να δείξουν πως «το σανό που μοιράζει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες».

«Ήρθαμε ειρηνικά για να τους δείξουμε πως το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες. Αν δεν υπάρξουν λύσεις για τον αγροτικό τομέα, δεν θα κουνηθούμε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Αγρότες πέταξαν σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνoυ / ΕΡΤ

Οι αγρότες θα κάνουν πορεία στην πόλη της Λάρισας και θα μεταβούν διαδοχικά στο γραφείο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου και στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα.

Σε δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα οι αγρότες ανέφεραν ότι θα παραδώσουν χαρτί με τα αιτήματά τους στους βουλευτές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πως συνάντηση με την κυβέρνηση θα υπάρξει μόνο εφόσον υπάρχουν και συγκεκριμένες λύσεις «πάνω στο τραπέζι».

Όσον αφορά τη στάση των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, που φαίνεται να τα βρήκαν προς το παρόν με την κυβέρνηση και να είναι έτοιμοι να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, η πρώτη αντίδραση τους ήταν: «Θα τους κρίνει η ιστορία».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσσαλονίκης ενώ πλέον τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην αυριανή συνέλευση που θα γίνει στη Νίκαια της Λάρισας όπου οι αγρότες θα αποφασίσουν τι θα πράξουν στη συνέχεια.

Η πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί στις 12:00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα επικαιροποιήσουν τον συντονισμό των μπλόκων, θα επαναλάβουν τα αιτήματα τους και θα σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους.