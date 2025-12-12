Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ

Πέταξαν σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Καπετάνου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.12.25 , 19:01 Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
12.12.25 , 18:48 DS N°4: Διαθέσιμο στην Ελλάδα - Εκδόσεις και τιμές
12.12.25 , 18:41 Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
12.12.25 , 18:22 Χολαργός: Προφυλακίζονται οι δύο συλληφθέντες για το μαχαίρωμα στον 14χρονο
12.12.25 , 18:20 Νάντια Μπουλέ - Λατρεύει το Παρίσι: «Όπου κι αν πάω, εδώ επιστρέφω»
12.12.25 , 17:51 Cash or Trash: Ποιος αγοραστής θα κρατήσει το τιμόνι αυτής της δημοπρασίας;
12.12.25 , 17:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη
12.12.25 , 17:48 SEAT & CUPRA: Το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών
12.12.25 , 17:39 Λάρισα: Διαμαρτυρία αγροτών έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ
12.12.25 , 17:29 Light: Ευρωπαϊκές συνεργασίες & feat. με Mad Clip στο Capo dei Capi Delux
12.12.25 , 17:15 Δένδιας: Παρακολούθησε βολή τορπίλης νέου τύπου από υποβρύχιο
12.12.25 , 16:44 Athens Santa Run: Πότε θα γεμίσει με Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας!
12.12.25 , 16:33 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Πέθανε ο πατέρας του
12.12.25 , 16:22 Mercedes-Benz: Όλα τα χρόνια γεμάτα καινοτομίες
12.12.25 , 16:00 Περιπέτεια για 12 μαθητές σε σχολική εκδρομή στα Χανιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
Χατζηβασιλείου σε Παπίλα: «Γιατί πρέπει να φέρουμε εδώ την τοξικότητα;»
First Dates: «Έναν τέτοιον άντρα θέλω να τρώμε μαζί παϊδάκια»
Ιωάννα Τούνη: «Μεγαλώνει το παιδί μας μια Mπαλινέζα»
First Dates: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε ραντεβού!
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία από ΕΡΤ
Διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα προχώρησαν αγρότες το απόγευμα της Παρασκευής.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη

Αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας με τα τρακτέρ τους μετέβησαν έξω από γραφεία βουλευτών για να διαμαρτυρηθούν. Ομάδα αγροτών πέταξε σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνoυ.

Όπως είπαν ήταν μια συμβολική κίνηση για να δείξουν πως «το σανό που μοιράζει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες». 

«Ήρθαμε ειρηνικά για να τους δείξουμε πως το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες. Αν δεν υπάρξουν λύσεις για τον αγροτικό τομέα, δεν θα κουνηθούμε ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά. 

Ο Αγρότης Της Χρονιάς Μιλά Στο Star Για Τα Μπλόκα

Πέταξαν σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Καπετάνου

Αγρότες πέταξαν σανό έξω από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνoυ / ΕΡΤ

Οι αγρότες θα κάνουν πορεία στην πόλη της Λάρισας και θα μεταβούν διαδοχικά στο γραφείο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου και στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα. 

Viral Νεαρή Αγρότισσα: 16 Κιλά Σιτάρι Για Να Πάρω Έναν Καφέ - Video

Σε δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα οι αγρότες ανέφεραν ότι θα παραδώσουν χαρτί με τα αιτήματά τους στους βουλευτές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πως συνάντηση με την κυβέρνηση θα υπάρξει μόνο εφόσον υπάρχουν και συγκεκριμένες λύσεις «πάνω στο τραπέζι».

Όσον αφορά τη στάση των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, που φαίνεται να τα βρήκαν προς το παρόν με την κυβέρνηση και να είναι έτοιμοι να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, η πρώτη αντίδραση τους ήταν: «Θα τους κρίνει η ιστορία». 

Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Επιστροφή στα μπλόκα

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα οι αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσσαλονίκης ενώ πλέον τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην αυριανή συνέλευση που θα γίνει στη Νίκαια της Λάρισας όπου οι αγρότες θα αποφασίσουν τι θα πράξουν στη συνέχεια.

Η πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί στις 12:00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα επικαιροποιήσουν τον συντονισμό των μπλόκων, θα επαναλάβουν τα αιτήματα τους και θα σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top