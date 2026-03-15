Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που τσακώθηκε στο καμαρίνι πριν βγει στον «αέρα»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Τζένη Μπαλατσινού, στο πλαίσιο του γυναικείου Forum που διοργάνωσε η ίδια.

Μια ερώτηση, ωστόσο, που δέχτηκε, την έκανε να αντιδράσει και μάλιστα αυτό έγινε και θέμα συζήτησης στον αέρα του Χαμογέλα και Πάλι!, καθώς η ερώτηση έγινε από την ρεπόρτερ της εκπομπής.

«Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του Υπουργού Βασίλη Κικίλια;», ήταν η ερώτηση που της έγινε, με εκείνη να απαντάει: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός. Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι! Οι γυναίκες πρώτα απ’ όλα βάζουμε τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Οπότε, αυτό πρέπει να το διαχειριζόμαστε πιο κομψά. Είμαι αυτή που είμαι, έχω μια διαδρομή και ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης».

Αμέσως μετά το βίντεο, η Σίσσυ Χρηστίδου εξομολογήθηκε πως τσακώθηκε στο καμαρίνι με την αρχισυντάκτριά της γι’ αυτή την ερώτηση: «Είχε λόγο να έχει ένταση όταν ρωτήθηκε πώς νιώθει σαν κυρία Υπουργού από εμάς μάλιστα, αλλά δεν πειράζει. Το παίζουμε γιατί δεν έχουμε τέτοια θέματα. Δεν είναι σωστή ερώτηση. Είναι πολύ σωστή η απάντηση που μου έδωσε, είμαι μαζί της για αυτό. Τσακώθηκα και με την Βένια (την αρχισυντάκτριά της) στο καμαρίνι.

Μου λέει "Εντάξει, σιγά τι τη ρωτήσαμε;". Η Ρέα (η δημοσιογράφος του MEGA) είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα. Αυτό καθρεφτίζει πεποιθήσεις αλλά είναι σημαντικό να απαντάμε με αυτό τον τρόπο. Εγώ νομίζω θα εκνευριζόμουν, δε θα ήμουν τόσο ψύχραιμη».