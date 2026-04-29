Επέτειο γάμου έχουν σήμερα 29 Απριλίου η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος καθώς σαν σήμερα το 2019 ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Κρήτη.

Λευτέρης Σουλτάτος και Βάσω Λασκαράκη/ φωτογραφία από ndpphoto.

Ο γνωστός σεφ δεν θα μπορούσε να ξεχάσει αυτή την ιδιαίτερη γι’ αυτούς μέρα κι έτσι ευχήθηκε στην ηθοποιό την οποία απολαύσαμε σε πολλές δημοφιλείς σειρές όπως “Κλεμμένα Όνειρα”, “ Έρωτας μετά” το “Σόι μου”, και άλλες ευχήθηκε στον σύζυγό της με μία τρυφερή φωτογραφία τους κάτω από τη λεζάντα της οποίας έγραψε:

«Ένας χρόνος ακόμα 29/4/. Σαν σήμερα σε σήκωσα στα χέρια μου και από τότε δεν σε άφησα ποτέ από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά στη γυναίκα που έγινε το σπίτι μου, η δύναμή μου, η ηρεμία μου και το πιο όμορφο “μαζί” . Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα σε σηκώνω πάντα ψηλά… όπως σου αξίζει. @vasolaskaraki και στα 100!».

Η Βάσω Λασκαράκη η οποία έχει και μία κόρη την Εύα την οποία απέκτησε από τον γάμο της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη αποκάλυψε πως ο Λευτέρης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος.

«Ο Λευτέρης είναι πολλά πράγματα. Είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος, ένας χαρακτήρας ισοπεδωτικός… νομίζω δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Νομίζω, η ζωή μαζί του είναι το κάτι άλλο, είναι απρόβλεπτη! Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να σου δώσει», είχε εξομολογήθηκε στο Happy Day η θοποιός.