Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι τρυφερές ευχές στην Εύα. «Έλιωσε» το Instagram

Οι γονείς της τής ευχήθηκαν δημόσια

26.03.26 , 11:48 Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι τρυφερές ευχές στην Εύα. «Έλιωσε» το Instagram
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Βάσως Λασκαράκη στο «The 2Night Show»
Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, η κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη, η Εύα, γιόρτασε την ονομαστική της εορτή και φυσικά βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής των γονιών της. Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί, παρόλο που έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, παραμένουν ενωμένοι σε ό,τι αφορά το παιδί τους, φροντίζοντας να της προσφέρουν αγάπη, στήριξη και όμορφες στιγμές.

Η κοινή τους πορεία διήρκεσε περίπου 8,5 χρόνια, ενώ ο γάμος τους κράτησε πέντε χρόνια, πριν αποφασίσουν να χωρίσουν το 2017. Παρά το τέλος της σχέσης τους, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια ισορροπημένη και υγιή επικοινωνία, με βασικό γνώμονα την ευημερία της κόρης τους, η οποία σήμερα είναι 11 ετών. Και οι δύο αφιερώνουν χρόνο στην καθημερινότητά της και φροντίζουν να είναι παρόντες σε κάθε σημαντική της στιγμή.

Με αφορμή τη γιορτή της, η Βάσω Λασκαράκη θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και τις ευχές της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε μια καλοκαιρινή φωτογραφία της Εύας από τις διακοπές τους, αποτυπώνοντας μια ανέμελη στιγμή πάνω σε σκάφος, και τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα.

«Χρόνια πολλά στην πιο ταξιδιάρα ψυχή! 🛳️✈️🌍🏖️ Σου εύχομαι να κάνεις όσα ταξίδια ονειρεύεσαι ,να πας παντού, να γεμίσεις εμπειρίες, να χαθείς (όχι πολύ 😅) και να βρίσκεις πάντα τον δρόμο σου για πίσω… ή για όπου θέλεις εσύ 💖 🍭Ευαγγελία 🍭»

 

Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος έχει εκφράσει πολλές φορές τη μεγάλη αδυναμία που έχει στην κόρη του, δε θα μπορούσε να μη της ευχηθεί και εκείνος δημόσια. 

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, ανάρτησε μια κοινή τους φωτογραφία, αποτυπώνοντας μια τρυφερή στιγμή πατέρα και κόρης, συνοδεύοντάς την με λίγα αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια: «Σήμερα γιορτάζει η Ελλάδα  γιορτάζεις και εσύ ❤️❤️❤️ χρόνια σου πολλά αγάπη μου».

Οι αναρτήσεις τους απέσπασαν πολλά θετικά σχόλια, με φίλους και θαυμαστές να στέλνουν κι εκείνοι τις ευχές τους. Παράλληλα, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια στη ζωή και των δύο, αλλά και τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει με την κόρη τους, βάζοντάς την πάντα πάνω απ’ όλα.
 

