Βάσω Λασκαράκη: «Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου»

Η εξομολόγηση για τη μητρότητα - Τι ξεχωρίζει στον Λευτέρη Σουλτάτο;

Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Βάσως Λασκαράκη στο «The 2Night Show»
Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό InStyle, η Βάσω Λασκαράκη μίλησε για την κόρη της, Εύα, αλλά και για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο

Απαντώντας στη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου για το τι μητέρα είναι, η ηθοποιός είπε: «Προσπαθώ να είμαι μια μητέρα παρούσα. Να ακούω, να καταλαβαίνω, να μην επιβάλλω απλώς κανόνες, αλλά να υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει “τέλεια μητέρα”, αλλά μητέρα που προσπαθεί».

Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»

Σχετικά με τις αξίες που προσπαθεί να δώσει στην κόρη της, η ίδια εξομολογήθηκε: «Θα ήθελα πάνω απ’ όλα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Να μη φοβάται να είναι αυτό που είναι και να μην προσπαθεί να χωρέσει στις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων. Να θυμάται ότι η αξία της δεν καθορίζεται από το τι λένε οι γύρω της, αλλά από το πώς αισθάνεται η ίδια μέσα της. Και κάτι ακόμα, που θεωρώ πολύ σημαντικό: να έχει καλοσύνη. Να σέβεται τους ανθρώπους και να παραμένει αυθεντική, ακόμα και όταν ο κόσμος γύρω της γίνεται πιο σκληρός».

Στη συνέχεια, η Βάσω Λασκαράκη παραδέχτηκε ότι η μητρότητα την άλλαξε ριζικά και περιέγραψε τα συναισθήματά της όταν κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, που έχει αποκτήσει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

 

Η Βάσω Λασκαράκη με την κόρη της, Εύα

«Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου»

«Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου. Ήταν μια στιγμή ατέλειωτης ανυπομονησίας, αγωνίας, και απροσδιόριστων συναισθημάτων φόβου, χαράς, ταραχής και έντασης. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά και περνάς από το σοκ και των καταιγισμό όλων των συναισθημάτων στη συνειδητοποίηση αυτού που έχει συμβεί. Δύσκολα περιγράφεται με λέξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Στην ίδια συνέντευξη, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Το Σόι Σου» αποκάλυψε τι ξεχωρίζει στον Λευτέρη Σουλτάτο: «Την επιμονή που έχει ως άνθρωπος. Δεν παραιτείται εύκολα, δεν το βάζει κάτω, έχει μια σταθερότητα σαν χαρακτήρας. Είναι ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά του, αλλά είναι δεκαπλάσια αφοσιωμένος στην οικογένειά μας και στους ανθρώπους που αγαπά», δήλωσε για τον γνωστό chef.

Η Βάσω Λασκαράκη με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο / Πηγή: Instagram vasolaskaraki

Η Βάσω Λασκαράκη με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο / Πηγή: Instagram vasolaskaraki

«Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη»

Τι είναι ο έρωτας για τη Βάσω Λασκαράκη; «Είναι κάτι που σε κινητοποιεί. Που σε κάνει να βλέπεις τον κόσμο λίγο πιο φωτεινό. Ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη. Μου δίνει ενέργεια και με γεμίζει αισιοδοξία. Δεν είμαι όμως άνθρωπος που ορίζω τη ζωή μου βάσει μόνο του έρωτα. Αυτό το θεωρώ καταστροφικό». 

Λασκαράκη για Σουλτάτο: «Χαρακτήρας ισοπεδωτικός-Δεν περιγράφεται με λόγια»

Για εκείνη, τέλος, η ουσιαστική συντροφικότητα βασίζεται σε τρία πράγματα: στον σεβασμό, στην εμπιστοσύνη και στη διάθεση να εξελίσσεσαι μαζί με τον άλλον.

«Οι άνθρωποι αλλάζουμε με τα χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος μέσα σε μια σχέση για να μεγαλώνει και να ωριμάζει μέσα σου. Δεν είναι μόνο ο έρωτας, είναι και η καθημερινότητα, η στήριξη, η αίσθηση ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε καταλαβαίνει πραγματικά», πρόσθεσε. 

 

