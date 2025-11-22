Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»

Όσα σχολίασε για την αποχώρηση του Απόστολου Γλέτσου από το «Real View»

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κ. Γερονικολού»
Στη βραδινή εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» βρέθηκε χθες ο ηθοποιός και παρουσιαστής Γιάννης Τσιμιτσέλης, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για το εάν θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την Κατερίνα Γερονικολού, για το εάν είναι τύπος ανθρώπου που ζηλεύει σε μία σχέση, ενώ σχολίασε και τα όσα εκτυλίχθηκαν με τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποχώρησε έξαλλος από την εκπομπή «Real View».

Σε ερώτηση για το εάν θα παντρευτούν σύντομα με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, 44χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε η Μιμή να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο».

Για το εάν είναι άνθρωπος που ζηλεύει σε μία σχέση, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σχολίασε ότι: «Δεν ζηλεύω αν δεν δοθούν οι αφορμές. Μόνο αν προκύψει κάτι. Εγώ ως άνθρωπος ζηλεύω, αλλά θα πρέπει να μου δοθεί η κατάλληλη αφορμή και δεν έχει δοθεί».

«Δεν μου άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα με τον Γκλέτσο - Έχω φύγει μια φορά από συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη»

Όσον αφορά στην εκπομπή Real View και το πώς του φάνηκε το on air επεισόδιο με τον Απόστολο Γκλέτσο να αποχωρεί από το πλατό της εκπομπής, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σχολίασε ότι: «Δεν θα πήγαινα καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή την καινούργια που κάνουνε τέσσερις γυναίκες. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα με τον Γκλέτσο καθόλου. Είμαι team του πώς πρέπει να είναι ένας οικοδεσπότης. Όταν έχεις κάποιος σε πιέζει τόσο πολύ και σε αποκαλεί και ψεύτη, και τι άλλο να κάνεις; Δεν μπορείς να κάνεις κάτι».

Ενώ αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έχει αποχωρήσει από συνέντευξη στο παρελθόν, λέγοντας ότι: «Έχω φύγει μια φορά από συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρονική περίοδος, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είναι που κάνεις μια σχέση, αν θα παντρευτείς, θα κάνεις παιδιά. Έκανες το πρώτο παιδί, αν θα κάνεις δεύτερο παιδί και με είχαν πρήξει. Λέω, σας παρακαλώ, μην ασχοληθούμε με το θέμα αν θέλω να κάνω δεύτερο παιδί. Έχω βαρεθεί να τα απαντάω και μου λένε, ναι, ναι, εννοείται. Και κάθομαι και μου λένε, ήρθατε για την ταινία εδώ, ναι. Απαντάω για την ταινία. Ε, θα κάνετε δεύτερο παιδί; Το θεωρούσα πάρα πολύ ανέντιμο αυτό. Δεν είχα πιει καφέ και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ».

