Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η δημόσια συγγνώμη για τα «γαλλικά» στον αέρα του ΣΚΑΪ

Τι συνέβη στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

O Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκίνησε την εκπομπή του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ σήμερα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής της εκπομπής θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μετά το περιστατικό που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, όταν στον αέρα της εκπομπής ακούστηκαν κατά λάθος μερικές «γαλλικές» φράσεις του, οι οποίες προκάλεσαν αμηχανία.

«Καλό μεσημέρι όπου… υπάρχει Ελλάδα! Χθες βρεθήκαμε παρεούλα στη Βυτίνα, περάσαμε πολύ όμορφα, αλλά δεν ήταν μια απλή εκπομπή, ήταν απόλαυση! Όλα πήγαν κατ’ ευχήν», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, φανερά θέλοντας να διατηρήσει το ελαφρύ κλίμα που χαρακτηρίζει την εκπομπή. Ωστόσο, λίγο αργότερα μπήκε κατευθείαν στο θέμα.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, ο ηθοποιός παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη για την ακατάλληλη φράση που ακούστηκε.

«Μην κρυβόμαστε, σχεδόν όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Πέρα από τα μικρά τεχνικά προβλήματα που υπήρξαν, υπήρξε και το φινάλε με κάποια “γαλλικά” δικά μου, τα οποία ζητώ συγγνώμη που ακούστηκαν στον αέρα. Ήταν δικό μου λάθος, τραγικό!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, γνωστός για τον επαγγελματισμό και το χιούμορ του, έδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν διστάζει να αναλάβει την ευθύνη για τα ατυχή περιστατικά που συμβαίνουν ζωντανά. Με αυτοσαρκασμό, μάλιστα, πρόσθεσε: «Υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα δεν θα μιλάω καθόλου. Με το που τελειώνει η εκπομπή, θα ξαναμιλάω όταν θα φτάνω στο σπίτι μου».

Το περιστατικό έχει συζητηθεί έντονα στα social media, ωστόσο η άμεση και καθαρή απολογία του φαίνεται να εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι τέτοια αμεσότητα και ειλικρίνεια σπανίζουν στην ελληνική τηλεόραση, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι τα τεχνικά λάθη είναι συχνά σε ζωντανές εκπομπές και δεν μπορούν πάντα να αποφευχθούν.

Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει να καταγράφει υψηλή αποδοχή από το κοινό, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να παραμένει μία από τις πιο συμπαθείς τηλεοπτικές παρουσίες. Το περιστατικό αυτό, περισσότερο παρά ατόπημα, λειτούργησε σαν αφορμή για να φανεί ο ανθρώπινος και αληθινός χαρακτήρας του, επιβεβαιώνοντας γιατί ο κόσμος τον αγαπά και τον στηρίζει.

Δείτε εδώ ένα χιουμοριστικό βίντεο με το απόσπασμα από την εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη όπου στο τέλος ακούγονται τα... «γαλλικά» του:

