Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον Γιώργο Παπαδάκη

Η σχέση τους είχε συζητηθεί πολύ

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε βίντεο για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση, επικράτησε σήμερα 8 Ιανουαρίου, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, καθώς φίλοι, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, η οποία ήταν συνεργάτιδά του, επί επτά συναπτά έτη στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, θέλησε να κάνει μία ιδιαίτερη ανάρτηση, στα δικά της social media, καθώς -όπως αναφέρει- ήταν ο μέντοράς της.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον Γιώργο Παπαδάκη

«Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που δεν υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέντορας για πολλούς δημοσιογράφους, όπως και για εμένα…. Ο Γιώργος Παπαδακης δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, με συνέπεια και με θάρρος, σε μια εποχή που αυτά δεν ήταν δεδομένα.

Γιώργος Παπαδάκης - Μπάγια Αντωνοπούλου: Ξανά στον «αέρα» μετά από 7 χρόνια

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η παρακαταθήκη του ακόμη μεγαλύτερη. Καλό σου σου ταξίδι Γιώργο μου…» έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου στο προφίλ της στο Instagram.

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου

Μόλις πριν λίγους μήνες, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε υποδεχτεί την Μπάγια Αντωνοπούλου σε μία από τις τελευταίες εκπομπές του. «Ίσως θεωρηθεί λίγο υποκριτικό που είσαι σήμερα εδώ ή που εγώ σε καλοδέχομαι εδώ. Είναι σίγουρο το πώς αισθάνεσαι κι είσαι σίγουρη το πώς αισθάνομαι. Εξακολουθώ να σ’ αγαπάω και δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για να ακουστεί κουβέντα εναντίον σου» της είχε πει δημόσια, με τη σχέση τους και την αποχώρηση της από την εκπομπή τα προηγούμενα χρόνια να έχει συζητηθεί πολύ.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Ο Παπαδάκης κι η αποχώρηση από το Καλημέρα Ελλάδα

«Και για εμένα το ίδιο και να σου πω κάτι; Εγώ ήθελα να ανοίξω τα φτερά μου και να φύγω από το «κορίτσι του Παπαδάκη» και να κάνω κάτι δικό μου. Δεν άντεχα αυτόν τον ρυθμό γιατί ήθελα να γίνω κι εγώ κάτι. Κατάλαβα ότι δεν έχω τόση φιλοδοξία αν δεν κάνω αυτό που γουστάρω. Και εσύ το ξέρεις καλά. Γιώργο, άξιζε… Σε ευχαριστώ. Δε θα ήμουν αλλιώς εδώ», είχε απαντήσει η Μπάγια Αντωνοπούλου.

