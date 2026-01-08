Τips για να έχεις πάντα ενέργεια!

Όταν ακούμε τον όρο «biohacking», το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως σε εκκεντρικούς δισεκατομμυριούχους της Silicon Valley που κάνουν ενέσεις πλάσματος, μπαίνουν σε παγωμένες μπανιέρες στις 5 το πρωί και φορούν γυαλιά που μπλοκάρουν το φως όλη μέρα. Για εμένα, και φαντάζομαι για τις περισσότερες από εμάς, αυτό το σενάριο ακούγεται όχι μόνο ακριβό και ακραίο, αλλά και εξαντλητικό.

Κι όμως, τον τελευταίο καιρό ένιωθα ότι το σώμα μου χρειαζόταν ένα restart. Η ενέργειά μου έκανε «βουτιά» το απόγευμα, ο ύπνος μου ήταν διακεκομμένος και το μυαλό μου θολό. Αποφάσισα λοιπόν να ψάξω τι κρύβεται πίσω από τον θόρυβο του biohacking. Τι είναι αλήθεια και τι είναι απλώς marketing;

Ανακάλυψα ότι στην ουσία του, το biohacking δεν είναι τίποτα άλλο από την τέχνη του να κάνεις μικρές, στρατηγικές προσαρμογές στο περιβάλλον και τις συνήθειές σου για να κάνεις το σώμα σου να λειτουργεί καλύτερα. Και τα καλύτερα νέα; Τα πιο αποτελεσματικά hacks είναι δωρεάν ή πολύ προσιτά και στηρίζονται σε στέρεη επιστήμη.

Δοκίμασα λοιπόν να εφαρμόσω τις αρχές που προτείνουν οι ειδικοί και οι διατροφολόγοι, και ιδού οι αλλαγές που πραγματικά δούλεψαν για μένα.

1. Το «πρωινό φως»: Ο καφές του εγκεφάλου

Παλιά, το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις άνοιγα τα μάτια μου ήταν να κοιτάξω το κινητό μου στο σκοτάδι. Μέγα λάθος. Η επιστήμη λέει ότι το φυσικό φως το πρωί είναι ο ρυθμιστής του κιρκάδιου ρυθμού μας (του βιολογικού μας ρολογιού).

Τι άλλαξα: Πλέον, μέσα στην πρώτη ώρα που θα ξυπνήσω, βγαίνω στο μπαλκόνι ή κάνω μια σύντομη βόλτα για 10-30 λεπτά χωρίς γυαλιά ηλίου. Γιατί δουλεύει: Το πρωινό φως στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να σταματήσει την παραγωγή μελατονίνης (ορμόνη ύπνου) και να ξεκινήσει την παραγωγή κορτιζόλης και σεροτονίνης. Το αποτέλεσμα; Ξυπνάω φυσικά, έχω καλύτερη διάθεση και το βράδυ νυστάζω την κατάλληλη ώρα. Είναι το πιο απλό hack και όμως το πιο ισχυρό.

2. Η «μαγική» σειρά του φαγητού

Πάντα πίστευα ότι σημασία έχει μόνο τι τρώμε. Αποδεικνύεται ότι σημασία έχει και το πώς το τρώμε. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η σειρά κατανάλωσης των τροφών επηρεάζει το πώς το σώμα διαχειρίζεται το σάκχαρο.

Τι άλλαξα: Ξεκινάω κάθε γεύμα με φυτικές ίνες (σαλάτα, λαχανικά) και πρωτεΐνη (κρέας, αυγά, ψάρι). Αφήνω τους υδατάνθρακες (ψωμί, ρύζι, πατάτες) για το τέλος. Γιατί δουλεύει: Οι φυτικές ίνες και η πρωτεΐνη δημιουργούν ένα «δίχτυ» στο στομάχι που επιβραδύνει την απορρόφηση της γλυκόζης από τους υδατάνθρακες που ακολουθούν. Έτσι, αποφεύγω τις απότομες αυξήσεις ινσουλίνης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σταμάτησα να έχω λιγούρες δύο ώρες μετά το φαγητό και νιώθω χορτάτη για περισσότερη ώρα, χάρη στις ορμόνες κορεσμού που ενεργοποιούνται.

3. Κυτταρική υγεία: Το NAD+

Εδώ μπαίνουμε στα λίγο πιο «επιστημονικά» μονοπάτια. Έμαθα για ένα μόριο που λέγεται NAD+. Είναι απαραίτητο για την παραγωγή ενέργειας και την επιδιόρθωση του DNA, αλλά δυστυχώς μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε (εξ ου και η κούραση και η γήρανση).

Τι άλλαξα: Επειδή το ίδιο το NAD+ δεν απορροφάται εύκολα από τα κύτταρα, άρχισα να παίρνω ένα συμπλήρωμα με τον πρόδρομό του, που ονομάζεται «νικοτιναμίδιο ριβοζίτη» (NR), πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού μου. Γιατί δουλεύει: Σκέψου το σαν να γεμίζεις τις μπαταρίες των κυττάρων σου. Βοηθάει τον μεταβολισμό και την ανθεκτικότητα του οργανισμού. Δεν είναι κάτι που νιώθεις σε μία μέρα, αλλά μακροπρόθεσμα είναι μια επένδυση στην αντιγήρανση από μέσα προς τα έξω.

4. Ύπνος: Η απόλυτη θεραπεία

Το ξέρω, ακούγεται βαρετό. Αλλά ο ύπνος είναι το θεμέλιο για όλα. Αν δεν κοιμάσαι καλά, κανένα συμπλήρωμα δεν θα σε σώσει. Η έλλειψη ύπνου διαλύει τα πάντα, από το ανοσοποιητικό μέχρι τη μνήμη.

Τι άλλαξα: Έκανα την κρεβατοκάμαρά μου «σπηλιά». Σκοτάδι, ησυχία και –το κυριότερο– δροσιά (ιδανικά γύρω στους 18-19 βαθμούς Κελσίου). Επίσης, έβαλα κανόνα: καθόλου οθόνες μία ώρα πριν τον ύπνο, γιατί το μπλε φως μπερδεύει τον εγκέφαλο και νομίζει ότι είναι ακόμα μέρα. Γιατί δουλεύει: Κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου, ο εγκέφαλος «καθαρίζει» τις τοξίνες και το σώμα επιδιορθώνει τους ιστούς. Ξυπνώντας σε δροσερό δωμάτιο, νιώθω πραγματικά ξεκούραστη και όχι ζαλισμένη.

5. Φροντίδα του «δεύτερου εγκεφάλου» (έντερο)

Λένε ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος μας και έχουν δίκιο. Συνδέεται άμεσα με το ανοσοποιητικό, την πέψη, ακόμα και την ψυχική μας υγεία.

Τι άλλαξα: Ενέταξα στη διατροφή μου τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως γιαούρτι, κεφίρ, ξινολάχανο και τουρσιά, και αύξησα την ποικιλία των φυτικών ινών. Γιατί δουλεύει: Ένα πλούσιο μικροβίωμα μειώνει τις φλεγμονές και βελτιώνει τη διάθεση. Παρατήρησα ότι όταν το έντερό μου λειτουργεί σωστά, έχω περισσότερη διαύγεια και λιγότερο φούσκωμα.

Τι θέλω να θυμάσαι

Το πραγματικό biohacking δεν είναι να προσπαθείς να ξεγελάσεις τη φύση με ακραίες μεθόδους. Είναι να καταλάβεις πώς λειτουργεί η βιολογία σου και να της δώσεις τα εργαλεία που χρειάζεται.

Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μαζί. Ξεκίνα βγαίνοντας στον ήλιο το πρωί ή αλλάζοντας τη σειρά που τρως το μεσημεριανό σου. Αυτές οι μικρές, επιστημονικά τεκμηριωμένες αλλαγές, όταν γίνονται συνήθεια, είναι που κάνουν τη μεγάλή διαφορά. Εγώ πάντως, δεν γυρίζω πίσω.

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου

Πηγή: www.allyou.gr