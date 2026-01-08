Πυροβολισμοί Δροσιά: «Σπάει» τη σιωπή της η μητέρα του παιδιού του θύματος

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας ενός 38χρονου άνδρα, πατέρα ανήλικου παιδιού, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 30ής Σεπτεμβρίου στη Δροσιά. Ο άνδρας, όπως κάθε πρωί, έβγαινε από το σπίτι του για να μεταβεί στην εργασία του, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από άγνωστο δράστη που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Ο ένοπλος, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας κουκούλα και μαντήλι μηχανής, πυροβόλησε τρεις φορές, τραυματίζοντας τον 38χρονο πολύ σοβαρά.

Παρά την κρίσιμη κατάστασή του, το θύμα κατάφερε να αναγνωρίσει τον δράστη και να τον κατονομάσει στις Αρχές. Όπως κατέθεσε, επρόκειτο για τον 29χρονο πρώην σύντροφο της μητέρας του παιδιού του. Η Αστυνομία, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, ταυτοποίησε τον φερόμενο δράστη. Αν και αρχικά υποστήριξε ότι εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου την ώρα της επίθεσης, τελικά ομολόγησε την πράξη του ενώπιον της εισαγγελέως και προφυλακίστηκε.

Πυροβολισμοί Δροσιά: «Όταν έγινε αυτή η πράξη, δεν ήμουν με αυτόν τον άνθρωπο»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η μαρτυρία της 28χρονης μητέρας του παιδιού του θύματος, η οποία για πρώτη φορά σπάει τη σιωπή της, μιλώντας στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τον ψυχολογικό και δικαστικό πόλεμο που βιώνει. «Σήμερα ξαναβρέθηκα στα δικαστήρια. Πήραμε άλλη μία αναβολή. Δεν έχει τελειωμό αυτό», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις αφορούν την επιμέλεια του παιδιού και ασφαλιστικά μέτρα.

Αναφερόμενη στον κατηγορούμενο για την απόπειρα δολοφονίας, η ίδια ξεκαθάρισε: «Όταν έγινε αυτή η πράξη, δεν ήμουν με αυτόν τον άνθρωπο. Είχαμε ήδη χωρίσει. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο». Παράλληλα υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τι μπορεί να πυροδότησε την πράξη: «Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 29χρονος φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση για καιρό, γνωρίζοντας τη διεύθυνση, τις κινήσεις και το ωράριο του θύματος. Το μίσος του αποτυπώνεται και στο βίντεο της επίθεσης, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, υπήρξε φόβος ακόμη και να επιχειρήσει να «αποτελειώσει» το θύμα στο νοσοκομείο, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένα μέτρα φύλαξης.

Η ίδια η μητέρα του παιδιού καταλήγει με ένα μήνυμα προς την κοινωνία: «Επωμίζομαι πολλά. Θέλω να ακουστεί η αλήθεια. Να καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι το θύμα, ποιος ο δράστης και αν εγώ παίζω τελικά κάποιο ρόλο ή αν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο εκείνους».

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να φωτίσει κάθε πτυχή ενός εγκλήματος που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και άφησε πίσω του έναν άνθρωπο να παλεύει για την αποκατάστασή του.

