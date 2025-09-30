Πυροβολισμοί Δροσιά: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων το θύμα

Ποιον «φωτογράφισε» ως δράστη της επίθεσης σε βάρος του

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Δροσιά, όταν ένας 38χρονος άνδρας, υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, στη λεωφόρο Σταμάτας. Ο άγνωστος δράστης, που φαίνεται να γνώριζε καλά τις κινήσεις του θύματος, είχε κρυφτεί πίσω από θάμνους και άνοιξε πυρ τη στιγμή που εκείνος βγήκε από την κατοικία του.

Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές με μικρού διαμετρήματος όπλο και εξαφανίστηκε. Το θύμα, σοκαρισμένο και τραυματισμένο, έπεσε μέσα στους θάμνους φωνάζοντας «βοήθεια». Περίοικοι αλλά και εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρο που περνούσε εκείνη την ώρα κάλεσαν άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 38χρονος, μιλώντας στους διασώστες είπε: «Ένιωσα ένα κάψιμο, αλλά δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί». Παρά τους τραυματισμούς του, είχε τις αισθήσεις του αλλά βρισκόταν σε έντονο φόβο και πανικό.

Δροσιά

Στιγμιότυπα από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί στη Δροσιά / Φωτογραφίες Intime (Γιάννης Λιάκος)

Πυροβολισμοί Δροσιά

Δροσιά - περιστατικό με πυροβολισμούς

O άνδρας μεταφέρθημε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η κατάσταση του είναι σταθερή αλλά σοβαρή, καθώς έχει δεχθεί σφαίρες στο πόδι, στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, εκεί όπου είναι και το πιο σοβαρό τραύμα του.

Εισήχθη πριν από λίγες ώρες στη ΜΕΘ, ωστόσο δε θα χειρουργηθεί ακόμη, καθώς οι θωρακοχειρουργοί και οι νευροχειρουργοί που τον παρακολουθούν θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες. Του έχει τοποθετηθεί μπιλάο, ένα ειδικό σωληνάκι μεταξύ πνεύμονα και θώρακα για να φεύγει το αίμα και ο αέρας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει δυστυχώς και το ενδεχόμενο ο ασθενής όταν αναρρώσει να έχει μόνιμο κινητικό πρόβλημα.

Δροσιά: Ποιον «φωτογράφισε» το θύμα

Οι αρχές συνέλεξαν τρεις κάλυκες των 22 χιλιοστών από το σημείο και ερευνούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τυχόν κινήσεις του ενόπλου.

Το θύμα φέρεται να «φωτογράφισε» συγκεκριμένο πρόσωπο ως ύποπτο για την επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με δικαστική διαμάχη που έχει με την πρώην σύζυγό του.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δράστη. Όπως περιέγραψε, ήταν ντυμένος στα μαύρα, φορούσε κουκούλα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. «Μας ρώτησε πού βρίσκεται… Του δείξαμε και τότε πήγε προς τους θάμνους, έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Έφυγε περπατώντας, ψύχραιμος και άνετος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φίλος του θύματος κατήγγειλε στο STAR ότι  ο 38χρονος είχε δεχθεί στο παρελθόν δύο ακόμη βίαιες επιθέσεις από το ίδιο πρόσωπο, μεταξύ άλλων με καταστροφή αυτοκινήτου και απόπειρα πρόσκρουσης με άλλο όχημα.

«Είναι λίγο περίπτωση ειδική. Αλλά δεν ξέρω αν έκαναν μήνυση, του κάνανε μήνυση, του είχε σπάσει το αμάξι στην πεθερά του. Είχε πάει στο Ξυλόκαστρο, είχε σπάσει την τζαμαρία του σπιτιού ενός εξοχικού που έχουνε. Ανεξέλεγκτος. Είχε πάει από πίσω με ένα αμάξι να τον τρακάρει και τέτοια», περιέγραψε στο Star. 

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα κίνητρα της επίθεσης και να εντοπίσουν τον δράστη, με την υπόθεση να λαμβάνει διαστάσεις καθώς φαίνεται να συνδέεται με προσωπικές διαφορές και παλαιότερα επεισόδια βίας.

ΔΡΟΣΙΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
