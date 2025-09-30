Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Δροσιά, όταν άγνωστος άνδρας πυροβόλησε έναν 38χρονο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 06:00 το πρωί. Ο 38χρονος έβγαινε από το σπίτι του στην οδό Σταμάτας για να πάει στην εργασία του, όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς.
Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Ο 38χρονος φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς ως δράστη ένα πρόσωπο που συνδεόταν στο παρελθόν με τη νυν σύντροφό του.
Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, ώστε να εντοπίσουν τις κινήσεις τους δράστη.