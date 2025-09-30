Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του

Υπέδειξε ως δράστη τον πρώην σύντροφο της κοπέλας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 09:18 Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
30.09.25 , 09:08 Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Πέγκυς Τρικαλιώτη για τη «Θοδώρα»
30.09.25 , 09:03 «Ο Τζέιμς Ντιν ήταν ο ερωτικός σκλάβος του Mάρλον Μπράντο»
30.09.25 , 08:55 Καιρός: «Καμπανάκι» για διήμερο με έντονες βροχές και καταιγίδες
30.09.25 , 08:52 Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
30.09.25 , 08:42 Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά
30.09.25 , 08:27 Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
30.09.25 , 08:25 Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο
30.09.25 , 07:58 Ο «μικρός κασκαντέρ» του Δημήτρη Αλεξάνδρου: Ο γιος του, Πάρης
30.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Σεπτεμβρίου
29.09.25 , 23:45 Ναταλία Τσαλίκη: Η Φιλοσοφική, ο Γιάννης Μπέζος κι η Κυρία επί των Τιμών
29.09.25 , 23:31 Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός
29.09.25 , 23:25 Καιρός: Εικόνες Από Την Κακοκαιρία Σε Κρήτη - Δυτική Ελλάδα
29.09.25 , 23:16 Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ
29.09.25 , 23:05 Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από 19 χρόνια γάμου και δύο παιδιά
Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Πέγκυς Τρικαλιώτη για τη «Θοδώρα»
«Ο Τζέιμς Ντιν ήταν ο ερωτικός σκλάβος του Mάρλον Μπράντο»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Δροσιά, όταν άγνωστος άνδρας πυροβόλησε έναν 38χρονο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 06:00 το πρωί. Ο 38χρονος έβγαινε από το σπίτι του στην οδό Σταμάτας για να πάει στην εργασία του, όταν δέχθηκε τους πυροβολισμούς. 

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: «Γάζωσαν» άνδρα έξω από είσοδο πολυκατοικίας

Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο 38χρονος φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς ως δράστη ένα πρόσωπο που συνδεόταν στο παρελθόν με τη νυν σύντροφό του.

Θεσσαλονίκη: Πιστολέρο άρπαξαν 21χρονο από μπαρ και εξαφανίστηκαν

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, ώστε να εντοπίσουν τις κινήσεις τους δράστη. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΔΡΟΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top