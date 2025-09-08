Θεσσαλονίκη: Πιστολέρο άρπαξαν 21χρονο από μπαρ και εξαφανίστηκαν

Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του - Της Ρ. Λεπίδου

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον πανικό σκόρπισε πιστολέρο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ο δράστης πυροβόλησε για να μπει σε μπαρ και να αρπάξει θαμώνα του καταστήματος. Στην συνέχεια έβαλε το θύμα στο πορτ παγκάζ αυτοκινήτου και εξαφανίστηκε. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το επεισόδιο είναι της Ραλλιώς Λεπίδου, ενώ στο Star μίλησε αποκλειστικά η ιδιοκτήτρια του μπαρ. 

Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί και αρπαγή 21χρονου από μαγαζί στον Εύοσμο

Ο δράστης πυροβόλησε για να μπει σε μπαρ και να αρπάξει θαμώνα του καταστήματος

«Και εγώ τραυματίστηκα από τις σφαίρα.. έσπασε η τζαμαρία της εσωτερικής πόρτας και γέμισε μαύρη σκόνη το μαγαζί», λέει η ιδιοκτήτρια. 

Σε κατάσταση σοκ, η ιδιοκτήτρια του μπαρ στον Εύοσμο περιγράφει την στιγμή των πυροβολισμών και της αρπαγής του νεαρού. 

«Αυτός που ήρθε με το όπλο δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να πατήσει ένα κουμπάκι για να ανοίξει η πόρτα, με αποτέλεσμα να την  πυροβολήσει για να μπει μέσα... τον άρπαξε.... Μετά δεν είδα τι έκαναν ήμουν σε κατάσταση σοκ». 

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Ο δράστης στάθμευσε ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμό. Κατέβηκε αφήνοντας τη μηχανή αναμμένη και την πόρτα του πορτ μπαγκάζ ανοιχτή, πλησίασε το μπάρ, πυροβόλησε την πόρτα για να μπει μέσα, άρπαξε ένα νεαρό, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ και εξαφανίστηκε. Τον ακολούθησε άλλο ένα μικρότερο αυτοκίνητο με τουλάχιστον δύο άτομα. 

Τροχαίο Θεσσαλονίκη: ΙΧ τούμπαρε & πέρασε στο αντίθετο ρεύμα - Ένας νεκρός

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 21χρονος που έπεσε θύμα απαγωγής

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 21χρονος που έπεσε θύμα απαγωγής - Εκκρεμούσε βούλευμα για παράβαση αναστολής 

Το θύμα της απαγωγής εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Είναι τραυματισμένος και νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα για παράβαση αναστολής. Ήταν στην φυλακή για ληστείες και κλοπές κατ' εξακολούθηση. 

«Δε μου άρεσε η φυσιογνωμία όταν μπήκε όμως είχαν και μία κοπέλα μαζί. Το είδα λίγο διαφορετικά και τους άφησα να μπουν μέσα. Δεν τον ήξερα, πρώτη φορά είχε έρθει».

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον πιστολέρο και τους συνεργούς του. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΥΟΣΜΟΣ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΜΠΑΡ
